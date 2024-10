Record de vitesse au Nürburgring avec la Xiaomi SU7 Ultra (vidéo)

6 minutes et 46 secondes, un vrai record !

6 minutes et 46 secondes

Xiaomi défie Tesla et Porsche

Un design sportif

De grandes ambitions

Le SUV électrique du géant chinois a bouclé un tour en seulement 6 minutes et 46 secondes, devenant ainsi la voiture à quatre portes la plus rapide à franchir la ligne d’arrivée de ce circuit. Cette performance, bien que réalisée avec une version allégée et des pneus non homologués pour la route,Xiaomi avait dévoilé ce SU7 Ultra lors d’un événement à Pékin, organisé pour renforcer son positionnement dans le segment premium des véhicules électriques. Ce modèle, vendu autour de 114 000 dollars, cible les amateurs de vitesse et de performances,Avec ce bolide, Xiaomi mise davantage sur la puissance que sur des prix cassés.Inspiré du design de la Porsche Taycan, le SU7 Ultra se distingue par son allure sportive et sa construction allégée, grâce à l’utilisation de fibres de carbone et de freins en céramique. Avec une puissance de 1 527 chevaux, produite par trois moteurs, il atteint une vitesse maximale de 350 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 1,97 seconde.L’arrivée de Xiaomi dans le domaine des véhicules électriques haut de gamme représente un véritable virage stratégique. Depuis le lancement de son premier modèle, le SU7 standard, en mars 2024, la marque a constaté une demande soutenue en Chine, avec des prévisions de livraison de 120 000 unités d’ici à la fin 2024.Est-ce que ce genre de modèle vous fait rêver ?, d’autant plus en tenant compte de la forte concurrence qu’il doit affronter sur son propre marché intérieur ?