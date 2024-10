La Chine va vous envoyer dans l'espace !

Huo Liang, patron de Deep Blue

Deep Blue Aerospace, entreprise technologique fondée en 2016 dans la province de Jiangsu, vient de vendre ses deux premiers billets pour un vol prévu en 2027, et cela s’est fait en un clin d’œil ! Mis en ligne sur la plateforme Taobao, ces billets ont trouvé preneur en moins de 20 minutes,. Côté tarif, l’entreprise mise sur un positionnement très compétitif : les vols de Virgin Galactic coûtent actuellement 600 000 USD (environ 570 000 €) par personne, alors que Deep Blue Aerospace propose un tarif beaucoup plus accessible de… 200 000 €. Et d’après le directeur Huo Liang, les coûts pourraient baisser avec les progrès technologiques en réutilisation des fusées.Les passagers de Deep Blue Aerospace iront jusqu’à la limite de l’ espace , atteignant la ligne de Karman à 100 km d’altitude. Le vol, qui durera environ 12 minutes, leur offrira une expérience d’apesanteur pendant cinq minutes et une vue saisissante sur la Terre plongée dans le noir de l’univers. Inspirée du modèle New Shepard de Blue Origin , la capsule fait quatre mètres de hauteur et peut accueillir six passagers, avec de larges fenêtres permettant d’admirer le paysage.Consciente des risques liés au tourisme spatial, l’entreprise prévoit de nombreux tests avant le lancement de ses vols commerciaux. Le programme Nebula-1, premier système de fusée réutilisable en Chine, est actuellement en développement. Après une première série de tests de récupération en 2025, Deep Blue Aerospace prévoit des dizaines de vols d’essai supplémentaires en 2026,. Les premiers succès en atterrissage vertical, en 2021 et 2022, ont déjà posé des bases solides pour cette ambition spatiale.Ce projet ambitieux s’inscrit dans la dynamique croissante de la Chine dans l’industrie du tourisme spatial. Avec l’ambition de concurrencer les géants américains comme Virgin Galactic et Blue Origin, la Chine investit, comme on l’a dit, dans des technologies de fusées réutilisables,. D’autres entreprises chinoises, comme CAS Space, projettent également des vols suborbitaux dès 2028, confirmant l’engagement de la Chine à jouer les premiers rôles dans cette industrie.Seriez-vous tenté·e de monter dans une fusée pour vous approcher de l’espace et contempler la Terre vue du ciel ?