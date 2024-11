Est-ce une montre ? Est-ce une bague ? On vous laisse choisir

J'espère que vous avez une bonne vue !

La CRW-001-1JR est une bague en acier inoxydable équipée d’un écran LCD rétro à six segments.Contrairement à une alarme sonore classique, l’écran clignote pour avertir l’utilisateur. Un éclairage intégré permet également de lire l’heure dans l’obscurité. De quoi vous faire envisager de mettre votre Apple Watch au placard avec un tel produit.La bague est alimentée par une pile bouton remplaçable, avec une autonomie estimée à deux ans.même si, hélas, elle est dépourvue de fonctionnalités connectées comme le suivi de la santé ou de l’activité physique.Fabriquée grâce à un processus de moulage par injection de métal (MIM), la bague est conçue comme une seule pièce.Pour les doigts plus fins, Casio inclut des entretoises transparentes permettant d’améliorer l’ajustement. En revanche, aucune solution n’est prévue pour les utilisateurs ayant des doigts plus larges.Vous l’aurez compris, son design s’inspire des montres numériques emblématiques de Casio, comme la populaire GMW-B5000.La CRW-001-1JR sera, hélas, commercialisée exclusivement au Japon, avec une sortie prévue pour décembre 2024.Il vous faudra peut-être envisager un voyage au Japon pour vous en procurer une. Casio avait déjà exploré le concept de bague-montre en 2023 avec une série de jouets gacha représentant des modèles non fonctionnels.Ce n’est pas si mal, même si l’idée peut sembler un peu perturbante au premier abord.Vous avez déjà eu une Casio ? Vous pourriez considérer ce genre de produit un peu hybride ? Ou alors vous attendez la future bague connectée d’Apple