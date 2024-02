La mythique Casiotron revient en édition limitée pour célébrer ses 50 ans !

Le Casiotron de retour en édition limitée

Une montre électronique affichant, non seulement le temps qui passe, mais également un calendrier complet avec le mois, la date (à l’exception du 29 février des années bissextiles) et le jour de la semaine en s’adaptant automatiquement aux mois les plus longs ou les plus courts. Une fonction inédite considérée à juste titre comme révolutionnaire ne nécessitant plus d’ajustement manuel tous les mois.

Le retour d'un mythe

l’architecture sophistiquée du boîtier et du bracelet, le cadran bleu, le logo Casiotron, et l’écran ultra-lisible

Tough Solar.

Mobile Link

un chronométrage de précision et la mise à jour constante des informations relatives aux différents fuseaux horaires

Pour la petite histoire,. Puis la société devient Casio Computer en 1957 et se démarque avec ses calculatrices, avant de se diversifier avec. La marque G-Shock sera quant à elle lancée en 1983 avec le modèle DW-5000C.La Casiotron de 1974 est une petite révolution dans le monde de l'horlogerie puisqu'il s'agit dePour célébrer les 50 ans,. Les mensurations de 42,7mm × 39,1mm sont conservée, tout comme. L’ajustement de l’heure se fait automatiquement par la réception de signaux d’étalonnage transmis par six stations radio-pilotées dispersées dans le monde entier.Le mouvement électronique multifonctions se recharge grâce à l’énergie solaire et au systèmeTouche de modernité,. Chaque exemplaire est numéroté et livré dans un écrin inédit et éco-responsable produit à partir de matériaux en papier recyclé. La montre sera disponible à partir du 29 février sur le G-Shock Store, sur le site officiel Casio pour les membres Casio ID, et auprès d'une sélection de revendeurs.