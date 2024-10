Oubliez le Tesla Optimus : Moflin est le seul robot qu’il vous faut !

Un compagnon robotique pour vous apaiser

exclusifs

Une disponibilité limitée

Le bien-être mental en avant

Et il a un petit lit !

Moflin est le dernier-né de Casio : un robot pensé pour offrir du réconfort. Contrairement à d’autres robots comme l’Aibo de Sony, qui suit son propriétaire,. Doté d’une intelligence artificielle , parce que c’est la mode, ce robot peut reconnaître la personne qui interagit le plus avec lui et développer une relation simulée à travers des sons et des mouvements. Il deviendra ainsi votre meilleur ami technologique pour vous apaiser en cas de stress. Regardez la vidéo, c'est assez chelou quand le machin bouge.Développé en collaboration avec la start-up japonaise Vanguard Industries, Moflin est vendu uniquement au Japon pour environ 380 euros. Pour l’instant, il n’existe pas d’information officielle sur une éventuelle distribution en Europe . Si vous êtes à la recherche d’un gadget unique, il pourrait toutefois être un excellent achat à ramener lors de votre prochain voyage au Japon !Moflin ne se contente pas d’être un simple objet technologique. Ses mouvements et sons sont spécifiquement conçus pour offrir une sensation de réconfort et d’apaisement.Tout ceci a pour but de créer une expérience personnalisée, où Moflin développe une relation unique avec chaque utilisateur. Encore mieux qu’un chat ! La litière en moins. Il est quand même précisé que ses émotions simulées, comme la joie ou l’anxiété, ne sont pas exprimées de manière directe mais peuvent être observées via une application mobile dédiée. L’application permet aussi d’ajuster des paramètres tels que le volume des sons qu’il émet., et ça, c’est quand même très mignon. Une charge complète permet au robot de fonctionner pendant environ cinq heures. Casio propose aussi un service d’abonnement annuel pour environ 42 euros, offrant des réductions sur les réparations, le nettoyage et même un remplacement complet de la fourrure en cas de besoin. Un peu l’équivalent de l’assurance santé que vous prenez pour votre animal de compagnie, en fait.En espérant que l’IA du machin ne va pas lui suggérer de vous attaquer dans votre sommeil !