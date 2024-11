Pour Oura, Apple n'a aucun intérêt à sortir une bague connectée

La bague Apple, une chimère

Oura, le leader des bagues connectées

A l'occasion du Web Summit qui se tient à Lisbonne (Portugal), Tom Hale -le CEO d'Oura (qui commercialise l'anneau éponyme) pense que la firme californienne ne serait pas vraiment susceptible de se lancer dans ce segment. La raison en serait fort simple :Dans une interview donnée à, il explique qu’. D'autant que l'Apple Watch est un produit solide qui joue un rôle central dans son écosystème.En effet, elle est pour le moment l’un des leaders du marché des bagues intelligentes, avec, un modèle qui surveille l’activité physique, le sommeil, la fréquence cardiaque et d’autres aspects de la santé.Depuis son premier modèle en 2015, la firme a continué à perfectionner ses technologies et s’est imposée comme un acteur clé, tandis que d’autres entreprises comme Samsung suivent également cette tendance avec des produits similaires, comme laLe dépôt des brevets n'aurait alors qu'un but juridique afin de protéger l'Apple Watch et d'éviter qu'un produit ne propose des options trop concurrentiel. D'ailleurs Mark Gurman a lui-même déclaré qu' Apple renonce à son projet de bague connectée pour le moment.Il y a quelques années, l'équipe de design avait apparemment présenté en interne l'idée d'unet de remise en forme. Par la suite, aucun projet n’a vraiment été confirmé mais Apple a déposé une multitude de brevets , et allant même jusqu’à imaginer tout récemment un