Les montres Huawei dépassent l’Apple Watch

Huawei en tête des ventes

Des innovations qui font aussi la différence

Une tendance générale à la hausse

Apple en perte de vitesse

Entre janvier et septembre 2024, Huawei a expédié 23,6 millions d’unités, soit 16,9 % de part de marché.Huawei enregistre une croissance de 44,3 % par rapport à 2023, alors qu’Apple accuse carrément une baisse de 12,8 %.Huawei y bénéficie d’une position particulièrement solide, un avantage que ses concurrents comme Apple ou Samsung ne parviennent pas à égaler. Huawei n’a pas seulement misé sur les volumes.Par exemple, la Huawei Watch D2 intègre un système de mesure de la pression artérielle dans son bracelet, une première sur le marché. Ce dispositif combine un capteur de pression, une mini-pompe et un coussinet gonflable pour offrir des mesures précises et continues, même pendant des activités comme le sommeil ou la marche.En plus de ses fonctionnalités de santé, Huawei propose une large gamme de modèles adaptés à différents budgets et styles,Samsung a enregistré une hausse de 24,3 %, Xiaomi 26,5 %, alors qu’Apple est en fait le seul acteur majeur à voir ses ventes reculer. Xiaomi est aussi un concurrent sérieux avec des modèles comme le Smart Band 9, qui combine prix attractif et fonctionnalités intéressantes pour la plupart des utilisateurs.Malgré un écosystème toujours solide, Apple a du mal à maintenir son avance face à une concurrence de plus en plus agressive et innovante.Reste à voir si les chiffres du quatrième trimestre, boostés par la période des fêtes, permettront à Apple de reprendre la tête,