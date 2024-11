De nouvelles bêtas pour iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2 et watchOS 11.2

Une nouvelle fournée de bêtas !

Etats-Unis

Apple Intelligence n'est pas disponible dans l'UE et en Chine pour le moment

Quelles fonctions IA à venir ?

la mise à jour du système d'exploitation iOS 18.2, qui comprend des améliorations majeures à Apple Intelligence [...] est susceptible d'arriver plus tôt en décembre, m'a-t-on dit. À quelle heure ? La semaine du 2 décembre, sauf tout retard inattendu

• Image Playground : la possibilité de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de sa photothèque

• Image Wand pour transformer les croquis / un espace vide ou une phrase clé dans une note, en images complètes directement dans l'application Notes

• Genmoji : la possibilité de créer des emojis personnalisés basés sur des prompts

• Intégration de ChatGPT avec Siri (avec GPT-4o d'OpenAI et le traitement en local)

• Nouvelles fonctionnalités pour les outils d'écriture : "Composer" et "Décrire votre changement"

• Intelligence visuelle pour les utilisateurs d'iPhone 16 uniquement (une fonctionnalité qui fournit des informations sur ce qui vous entoure via l'app Appareil Photo)



Les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence seront disponibles en décembre, avec des capacités supplémentaires déployées dans les mois à venir

sont punis

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

dernier cri

Pas de jour férié qui tienne pour Cupertino ! La firme conserve son rythme de sorties hebdomadaires (tous les lundis soirs pour nous). Ainsi, tous les développeurs inscrits -même ceux ne disposant que d'un compte gratuit- vont doncet installer à leurs risques et périls les versions bêtas des systèmes présentés à la WWDC 2024.Attention toutefois, comme toutes les versions de test, ces dernières ne sont pas vraiment très stables. Elles sont en revanche très gourmandes en énergie et comportent plus ou moins de bugs.Elle reprend le fameux mode d'emploi : basculer ses réglages langue de l'appareil et langue de Siri sur Anglais (E.-U), régler sa région sur. Elle rajoute toutefois les nouvelles langues disponibles (en prévision du prochain déploiement). Juste en dessous elle rajoute que les fonctions Apple Intelligence ne sont disponibles que pour l'iPhone 15 Pro / 15 Pro Max, et la gamme iPhone 16 mais surtout queDans une de ses, Mark Gurman estime en effet quePour cette version 2 (encore réservée aux USA ), Apple Intelligence va s’enrichir de plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment :En outre,En tout état de cause,: la recopie de l'iPhone et le partage d'écran SharePlay. La firme a annoncé leur report pour non conformité avec le DMA , au même titre qu'Apple Intelligence.Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...