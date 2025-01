Quelles nouveautés attendre pour l'Apple Watch ?

Un design revisité pour Apple Watch SE

Des évolutions notables pour les Apple Watch Series 11 et Ultra 3

Un écosystème enrichi avec des outils d’IA et de santé

Test de l’Apple Watch Series 10 : quelques belles surprises !

Le point sur les dernières rumeurs ?

Bien que ce dernier ait révélé peu de détails, cette version pourrait adopter un design plus proche de l’Apple Watch Series 7 de 2021. Mais certains espèrent une esthétique entièrement inédite.Par le passé, le journaliste avait évoqué la possibilité- pour l’Apple Watch SE. Ce qui laisserait entrevoir l’arrivée d’un modèle plus abordable, probablement décliné en plusieurs couleurs attrayantes.Cependant, Apple prévoit des améliorations significatives en matière de fonctionnalités.L’Apple Watch Ultra 3 pourrait intégrer, augmentant ainsi les possibilités de communication. En parallèle, la surveillance de ladevrait faire son apparition sur les Series 11 et Ultra 3.Elle n’entend d’ailleurs pas se substituer à un appareil classique (ni même à un professionnel de santé). Elle se concentrerait donc sur une tendance moyenne, détectant si elle est en hausse et envoyant une alerte en cas d’hypertension possible.Initialement prévue pour la Series 10, cette innovation avait été retardée en raison du design plus fin de cette génération.(toujours pas pour l'année prochaine ou la suivante), l'hypertension artérielle n'est pas sans importance. Elle peut causer des dommages importants (crises cardiaques, AVC) si elle n’est pas détectée et traitée. Une détection précoce grâce à une technologie accessible comme l’Apple Watch pourrait sauver des vies en identifiant des risques ou des premiers symptômes.Mais elle pourrait aussiqui inclut déjà la détection de la fibrillation auriculaire, des ECG, et la surveillance de l’oxygène sanguin (bien que cette dernière soit désactivée aux États-Unis pour des raisons de brevets).Apple travaillerait également sur. Ces outils devraient être annoncés prochainement, bien que leur calendrier reste incertain. Ces nouveautés pourraient être accompagnées d’, renforçant encore l’écosystème santé d’Apple.Avec ces avancées, Apple continue d’élargir les fonctionnalités de ses montres connectées tout en consolidant sa position sur le marché des objets connectés pour la santé.Il n'y a d'ailleurs pas eu de nouvelle génération d'Apple Watch Ultra à la rentrée dernière.Apple devrait actualiser un certain nombre de produits en 2025, avec des sorties échelonnées tout au long de l’année.Il devrait avoir un design similaire à l’iPhone 14 : écran OLED, Face ID (au lieu de Touch ID) et un appareil photo de 48 MP. Ses performances devraient être améliorées avec une puce A18, 8 Go de RAM et au moins 128 Go de stockage. Son prix serait en hausse (comme sa taille), estimé à 499 dollars, contre 429 dollars pour le modèle actuel.Les designs ne devraient pas beaucoup changer, de même que les prix. Là encore, la sortie est prévue pour mars ou avril 2025 pour l’iPad 11e génération, tandis que l’iPad Air pourrait arriver en mai. Enfin quelques accessoires pour iPad sont aussi au menu.Ces annonces coïncideront avec des mises à jour logicielles majeures, notamment, qui introduiront de nouvelles fonctionnalités pour Siri et des améliorations globales avant l’arrivée d’iOS 19 en juin lors de la WWDC.