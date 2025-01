Apple Fitness+ fait le plein de nouveautés (et s'associe avec Strava)

Les nouveautés de Fitness +

Le nouveau contenu Apple Fitness+ sera disponible à partir du lundi 6 janvier. Un nouveau prix Apple Watch en édition limitée est disponible pour les utilisateurs qui ferment les trois anneaux d'activité pendant sept jours consécutifs en janvier.

Une intégration avec Strava

Une alliance prometteuse

Au programme on trouve de nouvelles sessions avec un programme d'entraînement progressif en force, qui aidera à guider les utilisateurs tout au long du processus de renforcement et de maintien de force. On trouvera également un programme de(mettant en vedette Catherine Parenteau) conçu pour améliorer la force, l'endurance et l'agilité avec un mélange d'exercices.Pour les fans de Yoga, Apple va proposer desqui sont de nouvelles sessions de type atelier qui mettent en lumière une seule pose (ça commence avec Dice et le corbeau) pour aider les utilisateurs à développer leur confiance et leurs compétences, avec un flux de préparation de 10 minutes et une session d'entraînement correspondante de 10 minutes.va enseigner aux utilisateurs comment utiliser des techniques de méditation simples pour améliorer la concentration, augmenter l'énergie et réduire le stress. Il y a cinq méditations de 10 minutes parmi lesquelles choisir.Jusqu’ici, les utilisateurs d’Apple Watch pouvaient synchroniser leurs entraînements avec Strava, mais cette fonctionnalité restait limitée à des résumés basiques.Cette mise à jour rapproche l’intégration Fitness+ de celle de services concurrents comme Peloton ou Ladder.En plus des statistiques habituelles (calories brûlées, fréquence cardiaque, type d’activité), Strava affichera descomme le nom de l’instructeur, le genre musical, le numéro de l’épisode et les réalisations obtenues. Une vignette va également venir détailler chaque séance d’entraînement, permettant de suivre plus facilement leurs progrès et de partager des résumés plus complets avec la communauté Strava.Autre avantage de cette collaboration : les nouveaux et actuels abonnés Strava aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie bénéficieront d’un, qu’ils possèdent ou non une Apple Watch. Cependant, l’accès au service nécessite un iPhone, un iPad ou une Apple TV. Jusqu’à présent, Apple réservait ses essais gratuits à l’achat d’un appareil Apple. Cette nouvelle offre vise à élargir la base d’utilisateurs du service et à séduire un public plus large.En plus des fonctionnalités techniques, cette collaboration inclut une dimension un peu plus communautaire -plus axée sur les réseaux sociaux, n'en déplaise à Apple. Ainsi,. Dès le 13 janvier, on pourra retrouver un entraînement de force animé par le coureur Hellah Sidibe, suivi d’une séance sur tapis roulant avec Kayla Jeter.Jusqu’ici, Fitness+ proposait déjà des séances spéciales animées par des célébrités ou des sportifs de renom, mais c’est laqu’Apple collabore avec une communauté de fitness externe pour enrichir son contenu.Cette nouvelle intégration illustre, et sans doute d'agrandir leur communauté sans perdre leur nombre d'abonnés.Pour Apple, c’est une opportunité dedans le monde du sport numérique et de séduire les millions d’utilisateurs fidèles de Strava. Pour Strava, cette collaboration permet d’ajouter une nouvelle corde à son arc en offrant des contenus premium à sa communauté.