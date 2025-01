Stravaleaks : quand une app sportive met en péril la sécurité militaire française

Des profils sportifs publics et des smartwatchs à l’origine de la faille

situation problématique mais pas de risque majeur

Des précédents pour Strava

Après une précédente enquête en octobre dernier et une plus ancienne encore duen 2013, le journalrévèle que des informations sensibles sur les patrouilles des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins ont été divulguées via Strava.Malgré l’interdiction des smartphones sur cette base ultra-sécurisée,. Pourtant, les montres collectent des données de localisation -même hors ligne- qui sont mises à jour sur les profils publics Strava. Cette synchronisation permet alors de(notamment les temps d’absence), révélant ainsi les départs et retours des sous-marins en patrouille.Les SNLE doivent garantir une présence constante et secrète en mer, ce qui a été un peu éventé ici.Selon une source proche du dossier, les autorités minimiseraient l’impact en évoquant une, les implications stratégiques restent réelles.En 2024, l’application avait permis de localiser les agents de sécurité de plusieurs chefs d’État, dont Emmanuel Macron et Joe Biden, ainsi que leurs déplacements. Si la Maison Blanche avait réagi avec fermeté, l’Élysée avait alors minimisé les risques.Ces révélations soulèvent un problème plus important :. Les objets personnels, comme les montres connectées, créent des failles imprévues, soulignant l’urgence d’un encadrement renforcé.