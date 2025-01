A fond sur le yoga : les nouveaux programmes Apple Fitness+ sont disponibles

Les nouveautés de Fitness +

Au menu, on trouve douze nouvelles sessions, avec au choix :



- 3 semaines de renforcement (12 épisodes),

- Postures maîtresses de yoga (6 épisodes),

- Renforcement-endurance et agilité spécial pickleball (4 épisodes),

- Méditations pour les moments de stress et d'anxiété (6 épisodes),

- Préparez-vous pour le ski d'entraînement progressif en force (6 épisodes),

- Fractionné (HIIT) et musculation pour plus de puissance (7 épisodes),

- Renforcement, gainage et yoga pour le golf (4 épisodes),

- Yoga pour tous les types de courses à pied (6 épisodes),

- Méditations pour renforcer vos relations (8 épisodes),

- Exercices pour senior (8 épisodes),

- Retrouvez la forme après l'accouchement (7 épisodes),

- Rester active pendant la grossesse (10 épisodes).

A fond sur le yoga !

Ces sessions sont conçues pour, certaines sont dirigées par des coachs récurrents d'Apple Fitness+, d'autres par, comme Catherine Parenteau (Pickelball), Ted Ligety (double médaillé d'or olympique), Rose Zhang (Golfeuse professionnelle), ou encore le marathonien Scott Jurek.Sur ces différentes propositions, on constate toutefois, soit via un programme distinct, soit dans le cadre d'un programme pour améliorer une autre pratique sportive. A titre personnel, c'est une approche que je partage depuis plusieurs années, j'ai en effet constaté les effets très bénéfiques d'une pratique quotidienne du yoga en complément de mes fréquentes séances de natation -aussi bien au niveau de la récupération que de la préparation physique. En effet,et permettent d'améliorer ses performances, ou plus simplement son aisance dans l'eau. Mais cela est valable pour la course à pieds, par exemple.On notera aussi l'apparitionqui va enseigner aux utilisateurs comment utiliser des techniques de méditation simples pour améliorer la concentration, augmenter l'énergie et réduire le stress. Il y a cinq méditations de 10 minutes parmi lesquelles choisir.Enfin, n'oubliez le challenge de Bonne année pour les utilisateurs qui ferment les trois anneaux d'activité pendant sept jours consécutifs en janvier.