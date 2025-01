Un nouveau bracelet pour Apple Watch chez Nomad : "Glow in the dark"

Caractéristiques techniques

• Éclat amélioré : Brille 3 fois plus intensément que la version originale.

• Étanchéité totale : Parfait pour toutes les conditions météorologiques et les séances d’entraînement, même aquatiques.

• Fermeture sécurisée : Équipé d’une épingle en aluminium personnalisée, assurant un ajustement fiable.

• Compatibilité universelle : Convient aux tailles de poignets de 150 mm et s’adapte aux montres Apple de 49, 45, 44 et 42 mm, y compris les modèles Ultra 2, Ultra 1, Series 9, 8, 7, 6, SE, et plus.