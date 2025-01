Des polluants éternels dans les bracelets d'Apple Watch ?!

Des bracelets incriminés pour leur composition chimique

des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

Des accusations lourdes à l’encontre d’Apple

Apple sait que certains de ses produits contiennent des PFAS et que ces produits chimiques sont dangereux

Nous effectuons des tests rigoureux sur les matériaux utilisés dans nos produits, en collaboration avec des laboratoires indépendants.

Nous avons commencé par une évaluation de la classe PFAS avec le volume d'utilisation le plus élevé dans nos produits - les fluoropolymères. Bien que notre analyse ait indiqué que ces matériaux sont sûrs pendant l'utilisation du produit, nous avons estimé qu'il était important d'élargir notre portée pour envisager la fabrication tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons conclu que notre objectif est de restreindre l'utilisation de tous les composés PFAS.

Une polémique qui tombe à un mauvais moment

Selon l’étude publiée en décembre dernier,. Ces substances sont associées à des risques pour la santé, notamment des problèmes de fertilité et un risque accru de certains cancers après une exposition prolongée.Les demandeurs estiment qu’Apple était pleinement consciente des dangers liés à l’utilisation de PFAS dans ses bracelets. Ils s’appuient notamment sur un document publié par la marque en novembre 2022, où Apple s’engageait à éliminer progressivement ces substances de ses produits. Cependant, ils reprochent à l’entreprise deaux consommateurs quels produits étaient concernés par cette transition.Les demandeurs requièrent l'interdiction de la vente des bracelets concernés, ainsi que des sanctions financières et des dommages et intérêts pour les consommateurs potentiellement exposés., affirment-ils.En réponse à ces accusations,La firme insiste sur le fait que ses produits respectent les normes de sécurité les plus strictes et que les bracelets concernés peuvent être portés sans danger. L’entreprise n’a pas encore commenté sur son engagement à éliminer progressivement les PFAS, ni précisé si cette promesse inclut les bracelets actuellement visés par la plainte.Avec des consommateurs de plus en plus sensibles aux problématiques environnementales et de santé, cette controverse pourrait mettre la marque sous pression, notamment si d’autres actions similaires émergent dans d’autres régions.