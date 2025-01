Apple Watch : le bracelet Black Unity édition 2025 est disponible !

Black History month

Unity Rhythm

Le cadran Unity Rhythm sera disponible dans une prochaine mise à jour logicielle et nécessite l'Apple Watch Series 6 ou version ultérieure, et l'iPhone Xs ou une version ultérieure.

D'autres initiatives en février

Dans le cadre du lancement, Apple soutient plusieurs organisations mondiales dont le travail se concentre sur les éléments de rythme, de créativité et de communauté. Cela comprend des subventions à l'Ellis Marsalis Center for Music à la Nouvelle-Orléans ; au Battersea Arts Centre à Londres ; à la Music Forward Foundation à Los Angeles ; à la Art Gallery de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney ; et au National Museum of African American Music à Nashville, Tennessee.

Pour 2025, il n'y a pas de plastique, mais une Boucle Sport Black Unity dénomméeApple mise donc sur un thème plus sobre avec cette classique boucle noir aux rappels jaune, vert et rouge. Ce nouveau bracelet sport pour l' Apple Watch est d'ores et déjà. Notons que sur le site d'Apple, il est indiqué :On peut donc espérer récupérer ces derniers avec watchOS 11.3, iOS 18.3 et iPadOS 18.3 très prochainement (et même peut-être ce soir).Pour ceux qui préfèrent, les éditions des autres années sont toujours disponibles !: des articles, des guides sur Plans, des sessions Today at Apple, de nouvelles playlists, des émissions dédiées sur Apple TV+, des séances sur Fitness+, les Livres ou encore des applications. Elle mettra également en exergue des créateurs, des artistes ou des développeurs sur son site web, sur l'App Store et bien sûr dans les Apple Store physiques.