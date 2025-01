La montre connectée Pebble pourrait faire son retour

Google ouvre le code source de PebbleOS

Pensée pour les fans de Pebble

hackable

Une ambition mesurée

Depuis la fermeture de Pebble , une communauté d’utilisateurs s’est mobilisée pour maintenir ses produits en vie. Google, qui détient les droits du système d’exploitation PebbleOS depuis son acquisition de Fitbit en 2021, a récemment annoncé la publication du code source.En rendant PebbleOS accessible à tous, Google offre aux développeurs la possibilité de personnaliser le logiciel ou de l’intégrer à de nouveaux appareils.Eric Migicovsky a confirmé qu’il travaille à temps plein sur ce projet. Le nouvel appareil reprendra les grands principes de Pebble : un écran e-paper toujours actif pour une lecture facile, une grande autonomie pour limiter les charges fréquentes, des boutons physiques pour naviguer simplement, et une interface minimaliste centrée sur les fonctionnalités essentielles comme l’heure, les notifications, et le suivi d’activité.Selon Migicovsky, cette approche cible une niche de passionnés qui cherchent des alternatives simples et durables aux montres connectées actuelles.Contrairement à la stratégie de croissance rapide qui avait contribué à la chute de Pebble , Migicovsky prévoit cette fois une démarche bien plus modeste. Auto-financé, le projet ne s’appuie ni sur des investisseurs ni sur une campagne de financement participatif comme celle qui avait lancé la première montre.Même si la publication du code source de PebbleOS facilite le développement, la nouvelle montre en est encore à ses débuts. Aucun design ou prototype concret n’a été dévoilé pour l’instant, et la date de sortie reste inconnue.Reste à voir si le retour aux fondamentaux, avec un produit simple et durable, saura trouver son public.