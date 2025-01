Panique générale et panne mondiale chez Garmin ! Que faire ?

Le point sur la situation

« Nous sommes en train d’analyser les signalements concernant des montres affichant un triangle bleu lors du lancement d’une activité GPS. Un redémarrage en maintenant le bouton d’alimentation peut restaurer la fonctionnalité. Nous vous tiendrons informés dès qu’une solution permanente sera disponible. » Garmin

Photo : Travis Mundell

Pourquoi ça plante ?

Les solutions (en attendant mieux)

Photo : Angela MacAusland

Tous les modèles sont-ils concernés ?

Garmin prépare-t-il une solution ?

Ce problème touche les utilisateurs du monde entier : États-Unis, Europe, Australie…, mais les signalements se multiplient sur les forums et les réseaux sociaux. Et pour ne rien arranger, ce bug semble se déclencher principalement lorsqu’un utilisateur tente d’activer une activité GPS. Autrement dit, au moment où vous voulez courir ou rouler, votre montre décide de rendre l’âme. Pratique., qui a rapidement affiché un message sur son site de support :Pas franchement rassurant,. Notons que la solution proposée ne semble hélas pas fonctionner chez tout le monde, et c’est bien le problème.D’après les premières analyses, le coupable serait un fichier GPS corrompu : le fameux CPE.bin (ou EPO.bin selon les modèles). Ce fichier sert de pré-cache pour le GPS, permettant une localisation plus rapide lors du démarrage d’une activité.. Le problème, c’est que si ce fichier est défectueux, la montre panique et ne sait plus comment se connecter aux satellites. Résultat : crash et redémarrage en boucle.Ce n’est pas la première fois que ce genre de bug arrive. Un problème similaire avait déjà touché plusieurs fabricants en 2021,. Cette fois, l’impact est encore plus violent, puisque certaines montres deviennent tout simplement inutilisables.En attendant un correctif officiel de Garmin , plusieurs solutions ont été testées par les utilisateurs.- Maintenez le bouton d’alimentation appuyé pendant 20 à 30 secondes jusqu’à ce qu’elle s’éteigne.- Rallumez-la et voyez si elle fonctionne normalement.- Connectez votre montre à votre smartphone ou ordinateur.- Lancez Garmin Connect (sur mobile) ou Garmin Express (sur PC/Mac).- Synchronisez l’appareil pour voir si un nouveau fichier GPS est téléchargé.Attention, cette méthode efface toutes vos données non sauvegardées.- Accédez aux paramètres de votre montre (si possible) et sélectionnez “Réinitialiser”.- Si votre montre est bloquée, consultez le site de Garmin pour faire une réinitialisation forcée.- Branchez votre montre à un PC/Mac via un câble USB.- Accédez au dossier Garmin > RemoteSW.- Supprimez le fichier CPE.bin.- Déconnectez la montre et redémarrez-la.Si aucune de ces solutions ne fonctionne,Heureusement, certaines montres semblent épargnées.. Mais pour les autres, la liste des appareils touchés continue de s’allonger :- Forerunner : 165, 255, 265, 955, 965- Fenix : 7, 8- Epix : Gen 2- Vivoactive : 5- Venu : 2, 3- Instinct : certains modèles (mais pas tous)- Lily : 2, 2 ActiveSi votre montre ne figure pas dans cette liste et fonctionne encore correctement, Garmin travaille bien sûr activement sur un correctif, et il y a de bonnes chances que la solution arrivedans les prochains jours. Le fichier corrompu a déjà été retiré des serveurs, donc la prochaine synchronisation pourrait résoudre le problème pour certains utilisateurs. Il faudra quand même voir la procédure officielle donnée par Garmin pour installer ce correctif étant que certaines montres sont vraiment très bloquées.En attendant, si votre montre fonctionne encore,. Et si elle est déjà bloquée, tentez les solutions évoquées ci-dessus.On est donc là devant une belle pagaille pour Garmin et ses utilisateurs. Reste à espérer qu’un correctif officiel débarque rapidement,