Oubliez l'Apple Watch, les Casio A130 sont carrément canons

Un design qui sent bon les années 80

canon de fusil

Toujours les fonctionnalités classiques de Casio

Un prix accessible pour du rétro bien pensé

Si vous aimez le style des montres numériques d’époque, cette nouvelle série A130 devrait vous plaire. Casio s’est clairement inspiré des modèles analogiques-numériques des années 80 pour concevoir ces montres.Rien de révolutionnaire, mais c’est efficace et franchement joli.. Le boîtier et la lunette sont en résine, tandis que le bracelet en acier inoxydable est équipé d’un fermoir ajustable. Côté finitions, il y a du choix : les A130WE-1A et A130WE-7A sont en argenté classique, le A130WEG-9A adopte un look doré et le A130WEGG-1A opte pour un revêtement gris de typeOn retrouve tout ce qui fait le charme des montres numériques Casio . Ces modèles offrent l’heure mondiale avec 48 villes et plusieurs fuseaux horaires, un chronomètre avec fonction intermédiaire, un compte à rebours, cinq alarmes et un calendrier automatique.Côté autonomie, pas de surprise : elles fonctionnent avec une pile CR2016, ce qui leur assure environ trois ans d’utilisation sans souci. Pour l’étanchéité, Casio annonce une résistance aux éclaboussures, mais il ne faudra pas compter sur elles pour une plongée en piscine,Dommage.Bonne nouvelle, ces montres restent abordables. Les versions standard (A130WE-1A et A130WE-7A) seront proposées à 55 €, tandis que les modèles premium (A130WEG-9A et A130WEGG-1A) afficheront un prix légèrement plus élevé, autour de 70 €.. On peut espérer les voir arriver sur Amazon et chez plusieurs revendeurs en Europe dans les semaines à venir.