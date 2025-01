Super Bowl : une pollution sonore confirmée par l'Apple Watch

Le Super Bowl fait grimper les décibels

Un risque sous-estimé pour l’audition

application Bruit sur l’Apple Watch



Lancée avec watchOS 6 en 2019, l’application Bruit permet de mesurer en temps réel les niveaux sonores ambiants et d’alerter les utilisateurs lorsque ceux-ci deviennent dangereux pour l’audition. Elle s’intègre à l’application Santé sur l’iPhone pour suivre l’exposition sonore au fil du temps.



Avec watchOS 7 et 8, Apple améliore la précision des mesures et introduit des rapports hebdomadaires sur l’exposition au bruit, en s’appuyant sur les recommandations de l’OMS. L’entreprise lance également l’Apple Hearing Study avec l’Université du Michigan pour étudier l’impact du bruit sur la santé auditive.



Depuis watchOS 10, l’application Bruit analyse aussi le volume des AirPods, alerte en cas d’écoute prolongée à un niveau élevé et détecte les pics sonores lors d’événements comme le Super Bowl. Grâce à ces évolutions, Apple fait de l’Apple Watch un outil clé pour la prévention des troubles auditifs. Cette année, Apple a introduit ses premières fonctions de santé auditive avec les AirPods Pro !

Les chercheurs ont examiné les niveaux de bruit ambiants au cours des quatre derniers Super Bowls (soit en 2021, 2022, 2023 et 2024). Ils les ont comparés aux dimanches suivants, à la même heure.en moyenne lors du jour du Super Bowl, et ce, sur l’ensemble du pays.. Même si 3 décibels peuvent sembler insignifiants, il faut rappeler que les décibels sont mesurés sur une échelle logarithmique : une augmentation de 3 dB représente en réalité une énergie sonore doublée.L’Université du Michigan recommande donc (forcément ^^) d’utiliserpour surveiller son exposition sonore et de porter des bouchons d’oreilles ou un casque à réduction de bruit lors d’événements bruyants.Avec cette étude,, même dans des situations où nous n’imaginons pas être exposés à des niveaux sonores potentiellement dangereux. Une prise de conscience essentielle alors que les grands événements sportifs et culturels ne cessent de gagner en intensité sonore.