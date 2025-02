L'app de santé CardioBot propose une mise à jour majeure pour mieux surveiller votre cœur

Un coach intelligent pour optimiser l’effort

CardioBot est disponible sur l’App Store, avec une version gratuite et un abonnement premium à 9,99 euros par mois ou 29,99 euros par an (avec une remise de 50% avec le code CARDIOBOTS15). Pour ceux soucieux de leur bien-être et de leur santé cardiaque, cette mise à jour représente une avancée précieuse, en particulier durant ce Mois du Cœur, qui rappelle l’importance d’une bonne surveillance cardiovasculaire.

Apple n'est pas la seule à proposer des fonctions et des contenus pour ce mois de février. La principale nouveauté de CardioBot 7.2 est son. Cette fonctionnalité avancée va analyser les données de l’utilisateur pour fournir desGrâce aux recherches de l’, l’application aide les utilisateurs à déterminer quand pousser plus fort ou ralentir afin d’optimiser leurs performances tout en préservant leur santé cardiovasculaire. Malheureusement cette option est payante, mais vous pouvez lapour voir si elle vaut le coup (le coût ?).Avec cette mise à jour,, un indicateur clé du niveau de stress et de récupération. L’application identifie les tendances et propose des ajustements pour aider les utilisateurs à adopter un mode de vie plus sain.En complément, l’application propose désormais des graphiques interactifs détaillant des informations approfondies sur la fréquence cardiaque, le sommeil et la récupération. Cette visualisation claire permet d’identifier plus facilement des tendances et d’adopter des habitudes bénéfiques.L'app. En synchronisant les données capturées par l’Apple Watch, elle classe les mesures de fréquence cardiaque en basse, normale, élevée ou très élevée, grâce à un code couleur intuitif et des graphiques détaillés.L’application est compatible à partir d'iOS 17 et de watchOS 10. Elle propose deset l’écran verrouillé, rendant l’accès aux données de santé encore plus simple. Certains préféreront garder l'application Santé -qui est aussi très complète mais qui ne proposent pas vraiment de graphiques lisibles. La présentation des stats par Cupertino n'est pas toujours du goût de tous. En outre, cette application est vraiment centrée sur la santé cardiovasculaire.