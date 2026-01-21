L'Apple Watch Series 11 en promo dès 369€ : son prix le plus bas depuis le lancement !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous comptez vous offrir une Apple Watch Series 11, c'est certainement le moment de craquer grâce aux promotions disponibles aujourd'hui et permettant de profiter des meilleurs tarifs depuis le lancement.
Pour cette nouvelle édition, l'accent est mis sur la santé, notamment avec une fonction de surveillance de l'hypertension artérielle chronique. Les notifications d’hypertension de l’Apple Watch s’appuient sur le capteur cardiaque optique pour analyser la réaction des vaisseaux sanguins aux battements du cœur.
L’algorithme va fonctionner en arrière-plan sur une période de 30 jours et alerter l’utilisateur en cas de signes récurrents d’hypertension. En passant, Apple en profite pour glisser que si les utilisateurs reçoivent une notification d'hypertension, il est recommandé d'enregistrer leur tension artérielle pendant sept jours avec un appareil médical dédié.
En fournissant ces informations de manière passive et continue, la montre aide à mieux comprendre ce problème de santé courant et peut inciter à adopter des changements de mode de vie ou à entamer un suivi médical afin de réduire les risques de complications à long terme.
Grâce à ses capteurs, l’Apple Watch va enregistrer de nombreuses données nocturnes — fréquence cardiaque, température du poignet, saturation en oxygène ou encore fréquence respiratoire — et peut même détecter des signes d’apnée du sommeil. Avec watchOS 26, elle va plus loin en introduisant un score de sommeil, offrant aux utilisateurs une meilleure compréhension de la qualité de leur repos et des pistes pour le rendre plus réparateur.
Cette Apple Watch devrait avoir un écran deux fois plus résistant que celle de l'Apple Watch Series 10 (si vous vous souvenez de mon choc frontal à la piscine et des impacts sur ma Series 10, cela n'est pas un luxe). En complément, on pourra compter également sur une surveillance accrue du sommeil, avec toujours les détections de l'apnée du sommeil. Le tout avec un nouveau Sleep Score pour connaitre la qualité de son sommeil.
Côté connectivité, elle intègre une puce 5G , qui offre de meilleures performances avec un débit plus élevé, ce qui accélère le téléchargement de musique, de podcasts et d'applications. Pour améliorer la réception dans les zones à faible couverture, l'Apple Watch Series 11 dispose également d'une antenne cellulaire repensée
Apple indique enfin une autonomie de 24 heures, afin de réellement tenir toute une journée. Elle prend en outre en charge la charge rapide : 15 minutes suffisent pour récupérer jusqu’à huit heures d’autonomie. Si la nouvelle Apple Watch vous intéresse, vous pouvez consulter notre test dédié afin d'en apprendre davantage.
Apple Watch Series 11
Dès 369€
