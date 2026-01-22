Amazon brade l'Apple Watch SE 3 à 239€ : son meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous comptiez vous offrir -ou offrir - l'Apple Watch SE 3, c'est certainement le moment de craquer grâce à cette intéressante promotion.
Toutes les nouveautés de l'Apple Watch SE 3
Cette nouvelle éditions dote d'une Puce S10 et d'un écran toujours allumé. Ce qui permet
de visualiser facilement l'heure et de jeter un coup d'œil aux notifications sans lever le poignet ni tapoter sur l'écran. D'après Apple, le verre de couverture serait quatre fois plus résistant aux fissures que la génération précédente.
La SE3 ajoute la détection de l'apnée du sommeil (sur une périe de 30 jours) et un score de sommeil (pour comprendre la qualité de leur sommeil). Elle propose aussi la détection de la température du poignet (toujours le même principe que les autres générations, ce n'est pas la température directe mais une variation de votre température normale) et un suivi des cycles (qui n'est d'ailleurs pas terrible...).
L’Apple Watch SE 3 permet d’écouter de la musique ou des podcasts directement via son haut-parleur. Pour les appels téléphoniques ou FaceTime, la puce S10 améliore l’isolation vocale afin de réduire les bruits ambiants, garantissant une voix claire et intelligible même dans un environnement bruyant. Les gestes de l'Apple Watch classique sont également pris en charge (comme le Toucher 2 fois, le balayage ou lever le poignet).
Avec l’arrivée de l’écran Always-On, l’Apple Watch SE 3 conserve une autonomie d’environ 18 heures, tout en introduisant pour la première fois la charge rapide. Elle se recharge désormais jusqu’à deux fois plus vite que la génération précédente : 15 minutes de charge suffisent pour obtenir près de huit heures d’utilisation, et elle atteint environ 80 % en seulement 45 minutes.