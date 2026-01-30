Attention à la dernière mise à jour Garmin qui va déconnecter votre montre de votre iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
La dernière mise à jour de l'app Garmin Connect sur iOS a provoqué la déconnexion de millions de montres Garmin dans le monde. Un correctif est disponible, mais la remise en route n'est pas toujours très simple.
Garmin a lancé hier la mise à jour r5.21 de son application Garmin Connect sur iOS. Rien de dingue a priori, des mises à jour ça arrive. Sauf que là, celle-ci a provoqué un vent de panique chez les utilisateurs de la marque, et pour cause, leurs montres ont tout simplement disparu de l'application. Plus aucune synchronisation, plus de données, rien, nada. L'app mouline dans le vide, alors que votre montre est bien connectée en Bluetooth avec votre iPhone. Bref, bien lourdingue.
Les modèles touchés sont nombreux : Fenix 8 Pro, Forerunner 970, Forerunner 965, Edge 850, Enduro 3, Fenix 7, et bien d'autres. Le problème ne touche pas les utilisateurs sous Android, seuls nous, utilisateurs d'iPhone, l'avons dans le baba.
Eh oui, une version corrigée a été publiée dans la foulée, la 5.21.1, elle est disponible. Sauf que voilà, faire la mise à jour ne reconnectera pas automatiquement votre montre disparue. Il va falloir faire un réappairage complet, ce qui veut dire supprimer la montre de Garmin Connect, la déconnecter du Bluetooth de votre iPhone, et refaire toute l'installation. Su-per... D'autant plus que si vous utilisez aussi Garmin Pay, il va aussi falloir reconfigurer vos moyens de paiement, et vous savez que ça, c'est pénible (même si pas dramatique, on est d'accord).
Ce n'est pas la première fois que les utilisateurs de Garmin sont ennuyés par une mise à jour foireuse. Souvenez-vous du triangle bleu de la mort qui avait bloqué des millions de montres. Vous allez me dire que des bugs ça peut arriver ? Oui, mais Garmin n'est vraiment pas une marque d'entrée de gamme. À ce niveau de prix, ça pose quand même pas mal de problèmes en peu de temps. Surtout quand la fiabilité est vraiment mise en avant par la marque. C'est d'autant plus lourd que ce sont les modèles les plus haut de gamme qui sont touchés.
Eh bien c'est franchement lourd. Dieu merci le correctif est arrivé vite, mais la manipulation reste pénible, et c'est d'autant plus fâcheux quand on découvre le bug alors qu'on est sur le point de débuter une session de course par exemple. Perdre 20 minutes à tout reconfigurer dans ces moments-là, c'est rageant. Il serait peut-être bon que Garmin teste ses mises à jour sur iPhone, plutôt que de les déployer à l'aveugle. À moins qu'ils soient tous sur Android chez Garmin ?
