Attention à la dernière mise à jour Garmin qui va déconnecter votre montre de votre iPhone

On en dit quoi ?



Eh bien c'est franchement lourd. Dieu merci le correctif est arrivé vite, mais la manipulation reste pénible, et c'est d'autant plus fâcheux quand on découvre le bug alors qu'on est sur le point de débuter une session de course par exemple. Perdre 20 minutes à tout reconfigurer dans ces moments-là, c'est rageant. Il serait peut-être bon que Garmin teste ses mises à jour sur iPhone, plutôt que de les déployer à l'aveugle. À moins qu'ils soient tous sur Android chez Garmin ?