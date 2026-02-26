Grosse promo sur les montres Garmin, jusqu'à -39% : la nouvelle Fenix 8 à 785€ !

Adapté à vos objectifs



• La nouvelle page d'accueil de Garmin Connect, avec ses sections personnalisables est conçue pour ceux qui surveillent leur bien-être général, maintiennent une activité régulière, ou se préparent pour un défi sportif, offre une manière innovante d’accéder et de consulter ses données.



Activité du jour



• Possibilité d’afficher les activités réalisées dans la journée, les entraînements à venir et les événements prévus dans les deux prochains jours.



Focus



• Un résumé détaillé de certaines métriques de santé et de condition physique, notamment l’évaluation de la qualité du sommeil, le suivi du niveau d’énergie Body Battery™, le statut d'entraînement et plus encore1.

L’aperçu hebdomadaire des tendances d'activité est personnalisable et permet d’afficher ses activités favorites.



Aperçu



• Un accès complet à une large gamme de statistiques : fréquence cardiaque, minutes intensives, pas, calories brûlées, stress, étages gravis, hydratation, âge physique, statut VFC, VO2 Max, charge d'entraînement, acclimatation à la chaleur et à l'altitude, score d'endurance et plus1. Il est possible de visualiser ces informations à un seul et même endroit.



Événements



• Une préparation pour une course ou une compétition future facilitée par des données spécifiques, comprenant un compte à rebours et des prévisions météorologiques pour le jour de l’événement.



Programmes d'entraînement



• La possibilité de suivre des programmes personnalisés Garmin Coach pour la course à pied ou le cyclisme, et d’afficher l’avancement du plan d’entraînement, les détails des entraînements planifiés, réalisés sur une période d’une semaine.



Défis



• Visualisation de la progression sur les défis d’expédition, de badge, de groupe et de famille.