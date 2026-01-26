Allez-vous craquer pour le nouveau bracelet Black Unity pour l'Apple Watch ?
En parallèle de l'AirTag 2, Apple a également officialisé un nouveau bracelet Black Unity pour l’Apple Watch. Baptisé Apple Watch Unity Connection Braided Solo Loop, ce modèle s’inscrit dans la tradition annuelle de la marque autour du Black History Month, avec cette fois un thème centré sur la puissance de la connexion.
Comme les précédents bracelets Black Unity, cette nouvelle édition a été imaginée pour célébrer le Black Unity Month. L’objectif est double : proposer un accessoire distinctif, mais aussi ancré dans une symbolique forte, en mettant en avant les couleurs du drapeau panafricain.
Le résultat prend la forme d’un bracelet Boucle unique tressé, conçu pour épouser le poignet de manière confortable. Apple insiste sur la richesse visuelle du modèle : à première vue, on distingue bien le trio rouge / vert / noir, mais un regard plus attentif révèle plusieurs nuances au sein de chaque couleur, ce qui apporte plus de profondeur et de vibrance.
Sur le plan technique, Apple détaille aussi le procédé de fabrication : le bracelet est conçu en tressant des filaments de polyester recyclé autour de fils en silicone ultra-fins. La marque évoque l’utilisation de machines de tressage de haute précision, capables de produire une texture souple tout en conservant une tenue durable.
Dans l’usage, Apple promet un bracelet à la fois doux, avec un aspect texturé, et surtout adapté à une utilisation quotidienne : le bracelet est annoncé comme résistant à l’eau et à la transpiration, ce qui le rend pertinent pour le sport comme pour un port prolongé.
Le nouveau bracelet est disponible dès aujourd’hui, au prix (habituel mais très cher) de 99 euros. Il est proposé pour les boîtiers 42 mm et 46 mm, avec des tailles de bracelet allant de 0 à 12 (d’où l’intérêt de bien choisir sa taille à la commande, comme souvent avec les Solo Loop). Côté compatibilité, Apple indique que ce modèle fonctionne avec tous les modèles récents !
Un design unique
Prix, disponibilité et compatibilité
