Apple devient partenaire officiel du marathon de Londres 2026
Par Laurence - Publié le
Apple renforce son positionnement dans l’univers du sport et de la santé connectée. La firme a annoncé son partenariat officiel avec le TCS London Marathon 2026, l’une des courses les plus prestigieuses au monde, qui se tiendra le 26 avril prochain. Dans le cadre de ce partenariat, elle en profite d'ailleurs pour mettre en avant ses technologies dédiées au suivi sportif, notamment l’Apple Watch.
Depuis plus d’une décennie, Apple développe l’Apple Watch comme un outil central pour le suivi de la santé et de l’activité physique. La montre connectée s’est progressivement imposée comme l’un des appareils les plus populaires pour le suivi de la course à pied, grâce à ses fonctions de tracking GPS, de suivi des performances et d’analyse de la condition physique.
Selon Jay Blahnik, vice-président des technologies fitness chez Apple, ce partenariat s’inscrit naturellement dans cette stratégie.
La participation d’Apple à l’événement intervient dans un contexte symbolique : le marathon de Londres 2026 se déroulera 11 ans (et deux jours) après la sortie de la première Apple Watch, lancée en avril 2015.
Depuis, la montre d’Apple est devenue l’un des produits phares de la marque, en particulier auprès des sportifs. Les fonctions de suivi d’entraînement, les métriques avancées et l’intégration avec l’écosystème Apple Fitness et Apple Santé ont contribué à populariser l’appareil auprès des coureurs amateurs comme expérimentés.
Avec des dizaines de milliers de participants et des millions de spectateurs à travers le monde, le marathon de Londres constitue une vitrine idéale pour les technologies sportives d’Apple. Ce partenariat illustre également l’importance croissante de la santé et du sport dans la stratégie d’Apple, un domaine dans lequel la marque investit fortement depuis plusieurs années, entre capteurs biométriques, coaching sportif et suivi médical. Quoiqu'il en soit, on espère que la prochaine génération de montre embarque quelques nouveautés supplémentaires qui ont tendance à se faire rare depuis quelques années.
Une association logique avec la course à pied
Depuis plus d’une décennie, Apple développe l’Apple Watch comme un outil central pour le suivi de la santé et de l’activité physique. La montre connectée s’est progressivement imposée comme l’un des appareils les plus populaires pour le suivi de la course à pied, grâce à ses fonctions de tracking GPS, de suivi des performances et d’analyse de la condition physique.
Selon Jay Blahnik, vice-président des technologies fitness chez Apple, ce partenariat s’inscrit naturellement dans cette stratégie.
Le marathon de Londres est l’un des plus grands événements sportifs au monde et une célébration puissante de la communauté mondiale des coureurs. Les technologies d’Apple accompagnent les coureurs de tous niveaux avec des outils et des informations qui les aident à rester motivés, suivre leurs progrès et mieux comprendre leur santé et leur condition physique.
L’Apple Watch au cœur de la stratégie sport d’Apple
La participation d’Apple à l’événement intervient dans un contexte symbolique : le marathon de Londres 2026 se déroulera 11 ans (et deux jours) après la sortie de la première Apple Watch, lancée en avril 2015.
Depuis, la montre d’Apple est devenue l’un des produits phares de la marque, en particulier auprès des sportifs. Les fonctions de suivi d’entraînement, les métriques avancées et l’intégration avec l’écosystème Apple Fitness et Apple Santé ont contribué à populariser l’appareil auprès des coureurs amateurs comme expérimentés.
Qu'en penser ?
Avec des dizaines de milliers de participants et des millions de spectateurs à travers le monde, le marathon de Londres constitue une vitrine idéale pour les technologies sportives d’Apple. Ce partenariat illustre également l’importance croissante de la santé et du sport dans la stratégie d’Apple, un domaine dans lequel la marque investit fortement depuis plusieurs années, entre capteurs biométriques, coaching sportif et suivi médical. Quoiqu'il en soit, on espère que la prochaine génération de montre embarque quelques nouveautés supplémentaires qui ont tendance à se faire rare depuis quelques années.