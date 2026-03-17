Apple devient partenaire officiel du marathon de Londres 2026

Qu'en penser ?



Avec des dizaines de milliers de participants et des millions de spectateurs à travers le monde, le marathon de Londres constitue une vitrine idéale pour les technologies sportives d’Apple. Ce partenariat illustre également l’importance croissante de la santé et du sport dans la stratégie d’Apple, un domaine dans lequel la marque investit fortement depuis plusieurs années, entre capteurs biométriques, coaching sportif et suivi médical. Quoiqu'il en soit, on espère que la prochaine génération de montre embarque quelques nouveautés supplémentaires qui ont tendance à se faire rare depuis quelques années.