Oura Ring 5 : les premiers rendus fuitent
Par Vincent Lautier - Publié le
Des images exclusives de l'Oura Ring 5 viennent de faire surface en ligne. On y découvre un design légèrement retravaillé, de nouveaux coloris dont un inédit Deep Rose, et des capteurs optiques plus imposants.
Les rendus publiés sur Android Headlines montrent un anneau aux bords extérieurs légèrement plus arrondis que sur le Ring 4. La transition entre le métal et la résine synthétique à l'intérieur a été retravaillée pour être plus fluide, ce qui devrait au passage réduire les micro-rayures sur les écrans de smartphone. Un détail qui agaçait pas mal d'utilisateurs du modèle actuel.
Côté couleurs, Oura proposerait six finitions : noir brillant, noir mat, argent brillant, argent brossé, or brillant, et un nouveau coloris baptisé Deep Rose qui viendrait remplacer le rose gold. Le boîtier de recharge et la station restent a priori quasi identiques à ceux du Ring 4.
C'est sous la surface que les changements sont les plus intéressants. Les capteurs optiques sont visiblement plus grands que sur le Ring 4, et Oura aurait ajouté des LED rouges et vertes supplémentaires dédiées au suivi du rythme cardiaque et à la mesure de la SpO2. La position des capteurs sur la face interne a aussi été ajustée.
Précisons quand même qu'aucun capteur totalement nouveau n'a été confirmé pour le moment. Oura a déposé des brevets pour la mesure de la pression artérielle au doigt, mais rien ne garantit que cette fonction débarquera sur le Ring 5. La marque a aussi racheté Doublepoint, une startup spécialisée dans le contrôle gestuel. L'autonomie resterait dans les mêmes eaux que le Ring 4, soit environ sept jours.
Les premières estimations pointent vers une sortie pour la seconde moitié de 2027. Mais bon, un dépôt repéré auprès de la FCC laisse penser qu'une sortie dès 2026 n'est pas exclue.
Pour le prix, aucune info officielle. Le Ring 4 démarre à 349 euros, et il faut y ajouter l'abonnement mensuel de 5,99 euros pour accéder aux fonctions avancées comme le suivi du sommeil détaillé ou les scores de récupération. Rien n'indique qu'Oura compte changer de modèle économique, hélas.
Le problème c'est surtout qu'on reste sur une mise à jour incrémentale. Des capteurs plus gros, quelques LED en plus, un design à peine retouché. Pour ceux qui ont déjà le Ring 4, difficile de justifier un upgrade. La vraie question reste l'abonnement obligatoire : à 72 euros par an en plus du prix de l'anneau, Oura continue de miser sur la récurrence, et ça finira par peser face à une concurrence qui commence à proposer des alternatives sans frais mensuels.
Un design affiné et six coloris au programme
Les rendus publiés sur Android Headlines montrent un anneau aux bords extérieurs légèrement plus arrondis que sur le Ring 4. La transition entre le métal et la résine synthétique à l'intérieur a été retravaillée pour être plus fluide, ce qui devrait au passage réduire les micro-rayures sur les écrans de smartphone. Un détail qui agaçait pas mal d'utilisateurs du modèle actuel.
Côté couleurs, Oura proposerait six finitions : noir brillant, noir mat, argent brillant, argent brossé, or brillant, et un nouveau coloris baptisé Deep Rose qui viendrait remplacer le rose gold. Le boîtier de recharge et la station restent a priori quasi identiques à ceux du Ring 4.
Des capteurs revus pour gagner en précision
C'est sous la surface que les changements sont les plus intéressants. Les capteurs optiques sont visiblement plus grands que sur le Ring 4, et Oura aurait ajouté des LED rouges et vertes supplémentaires dédiées au suivi du rythme cardiaque et à la mesure de la SpO2. La position des capteurs sur la face interne a aussi été ajustée.
Précisons quand même qu'aucun capteur totalement nouveau n'a été confirmé pour le moment. Oura a déposé des brevets pour la mesure de la pression artérielle au doigt, mais rien ne garantit que cette fonction débarquera sur le Ring 5. La marque a aussi racheté Doublepoint, une startup spécialisée dans le contrôle gestuel. L'autonomie resterait dans les mêmes eaux que le Ring 4, soit environ sept jours.
Prix, abonnement et date de sortie encore flous
Les premières estimations pointent vers une sortie pour la seconde moitié de 2027. Mais bon, un dépôt repéré auprès de la FCC laisse penser qu'une sortie dès 2026 n'est pas exclue.
Pour le prix, aucune info officielle. Le Ring 4 démarre à 349 euros, et il faut y ajouter l'abonnement mensuel de 5,99 euros pour accéder aux fonctions avancées comme le suivi du sommeil détaillé ou les scores de récupération. Rien n'indique qu'Oura compte changer de modèle économique, hélas.
On en dit quoi ?
Le problème c'est surtout qu'on reste sur une mise à jour incrémentale. Des capteurs plus gros, quelques LED en plus, un design à peine retouché. Pour ceux qui ont déjà le Ring 4, difficile de justifier un upgrade. La vraie question reste l'abonnement obligatoire : à 72 euros par an en plus du prix de l'anneau, Oura continue de miser sur la récurrence, et ça finira par peser face à une concurrence qui commence à proposer des alternatives sans frais mensuels.