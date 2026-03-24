Oura Ring 5 : les premiers rendus fuitent

On en dit quoi ?



Le problème c'est surtout qu'on reste sur une mise à jour incrémentale. Des capteurs plus gros, quelques LED en plus, un design à peine retouché. Pour ceux qui ont déjà le Ring 4, difficile de justifier un upgrade. La vraie question reste l'abonnement obligatoire : à 72 euros par an en plus du prix de l'anneau, Oura continue de miser sur la récurrence, et ça finira par peser face à une concurrence qui commence à proposer des alternatives sans frais mensuels.