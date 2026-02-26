Huawei Watch GT Runner 2, la montre des marathoniens arrive en France à 399 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Huawei vient de dévoiler la Watch GT Runner 2, sa nouvelle montre connectée sport en alliage de titane pensée pour les coureurs très exigeants. Au programme : un ECG, du GPS double bande, une autonomie de 32 heures en mode course et un mode marathon développé avec le double champion olympique Eliud Kipchoge. Elle sera disponible en France à partir du 16 mars au prix de 399 euros.
La Watch GT Runner 2 passe au boîtier en alliage de titane de 43,5 mm pour seulement 34,5 grammes sur la balance, ou 43,5 g avec le bracelet. L'épaisseur est plutôt contenue à 10,7 mm. L'écran AMOLED de 1,32 pouce peut monter jusqu'à 3 000 nits en pic et il est protégé par du verre Kunlun de deuxième génération. Côté capteurs, on retrouve le système TruSense de Huawei qui gère la fréquence cardiaque en continu, la SpO2, le suivi du sommeil et le stress. La nouveauté ici, c'est l'ajout d'un ECG et la détection du seuil lactique en temps réel, deux premières sur cette gamme. La batterie de 540 mAh promet 14 jours en usage classique et 32 heures avec le GPS double bande activé.
Huawei lance aussi un mode Marathon intelligent, développé en collaboration avec Eliud Kipchoge. L'idée, c'est de pouvoir planifier une course, simuler une stratégie d'allure et recevoir des indications en temps réel pendant l'effort : estimation du temps final, rappels de ravitaillement et corrections d'allure. La montre embarque aussi une nouvelle antenne GPS 3D flottante qui promet 3,5 fois plus de précision que le modèle précédent, avec une accroche satellite en 2 à 3 secondes. Elle est compatible Strava et Komoot, tourne sous HarmonyOS et fonctionne avec iOS et Android. Un nouveau bracelet AirDry avec des fentes de ventilation est d'ailleurs proposé pour les longues sorties.
La Watch GT Runner 2 sera donc disponible en France à partir du 16 mars au prix de 399 euros, soit 100 euros de plus que la première génération qui était à 299 euros. Trois coloris sont au programme : Dawn Orange, Dusk Blue et Midnight Black. L'étanchéité est assurée jusqu'à 40 mètres (5ATM), ce qui permet la natation en piscine et en eau libre.
399 euros pour une montre de course, on est quand même sur le tarif d'une Garmin Forerunner 265. La différence, c'est que Garmin a un écosystème sport bien plus mature et une communauté de coureurs très installée. L'ECG et les 32 heures d'autonomie GPS sont de vrais arguments, et le partenariat avec Kipchoge donne de la crédibilité au produit. Pour les coureurs sur iPhone que nous sommes, c'est une option à considérer face aux Garmin et à l'Apple Watch Ultra, mais il faudra vivre avec HarmonyOS qui reste un peu en retrait côté applications.
