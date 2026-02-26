Huawei Watch GT Runner 2, la montre des marathoniens arrive en France à 399 euros

On en dit quoi ?

La différence, c'est que Garmin a un écosystème sport bien plus mature et une communauté de coureurs très installée. L'ECG et les 32 heures d'autonomie GPS sont de vrais arguments, et le partenariat avec Kipchoge donne de la crédibilité au produit. Pour les coureurs sur iPhone que nous sommes, c'est une option à considérer face aux Garmin et à l'Apple Watch Ultra, mais il faudra vivre avec HarmonyOS qui reste un peu en retrait côté applications.