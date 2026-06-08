-30% sur les bracelets Band-Band pour Apple Watch : parfait pour cet été !

-30% sur les bracelets Band-Band

n, avec une qualité et une tenue dans le temps qui n'ont rien à envier aux produits Apple. Le catalogue contient de nombreuses références, fabriquées à la main en Haute-Savoie, en cuir, tissu, nylon, ou métal.(pas uniquement pour les Apple Watch Ultra). Band-Band propose égalementainsi qu'une carte de localisation (comme un AirTag sous forme de carte qui se recharge sans fil) et d'élégantes coques en cuir pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, 16 Pro et Pro Max, 17 Pro et Pro Max et iPhone Air.