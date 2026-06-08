-30% sur les bracelets Band-Band pour Apple Watch : parfait pour cet été !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
La société française Band-Band propose des promotions intéressantes sur de nombreux modèles de la gamme. parfait pour s'équiper pour la saison printemps/été 2026.
Les bracelets Band-Band sont d'excellente facture, plusieurs modèles sont utilisés quotidiennement à la rédaction, avec une qualité et une tenue dans le temps qui n'ont rien à envier aux produits Apple. Le catalogue contient de nombreuses références, fabriquées à la main en Haute-Savoie, en cuir, tissu, nylon, ou métal.
Le fort réussi Boucle unique tressée Pride 2024 (et même le magnifique modèle 2021 si vous préférez) est par exemple en promotion au sein de la sélection, ainsi que le boucle Alpine (pas uniquement pour les Apple Watch Ultra). Band-Band propose également des accessoires comme des chargeurs pour iPhone et Apple Watch, ainsi qu'une carte de localisation (comme un AirTag sous forme de carte qui se recharge sans fil) et d'élégantes coques en cuir pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, 16 Pro et Pro Max, 17 Pro et Pro Max et iPhone Air.
-30% sur les bracelets Band-Band
Les bracelets Band-Band sont d'excellente facture, plusieurs modèles sont utilisés quotidiennement à la rédaction, avec une qualité et une tenue dans le temps qui n'ont rien à envier aux produits Apple. Le catalogue contient de nombreuses références, fabriquées à la main en Haute-Savoie, en cuir, tissu, nylon, ou métal.
Le fort réussi Boucle unique tressée Pride 2024 (et même le magnifique modèle 2021 si vous préférez) est par exemple en promotion au sein de la sélection, ainsi que le boucle Alpine (pas uniquement pour les Apple Watch Ultra). Band-Band propose également des accessoires comme des chargeurs pour iPhone et Apple Watch, ainsi qu'une carte de localisation (comme un AirTag sous forme de carte qui se recharge sans fil) et d'élégantes coques en cuir pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, 16 Pro et Pro Max, 17 Pro et Pro Max et iPhone Air.