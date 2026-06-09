watchOS 27 : cinq générations d'Apple Watch privées de mise à jour, dont l'Ultra
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a profité de la WWDC, lundi, pour présenter watchOS 27. Et la liste de compatibilité a de quoi grincer : cinq modèles disparaissent d'un coup, des Series 6, 7 et 8 jusqu'à l'Apple Watch Ultra de 2022 et la SE 2. Du jamais-vu pour la montre de Cupertino, qui sacrifie en une fois plus d'appareils que lors de n'importe quelle version précédente.
watchOS 27 a été présenté lundi pendant la keynote d'ouverture de la WWDC 2026. La bêta développeurs est déjà disponible, la version publique suivra cet automne, en parallèle des nouvelles montres attendues en septembre. Le vrai sujet est ailleurs. Dans le tableau de compatibilité, Apple écarte cinq appareils : l'Apple Watch Series 6 de 2020, la Series 7 de 2021, la Series 8, l'Ultra première génération et la SE 2, ces trois dernières lancées en 2022. Toutes partagent une puce S8 ou plus ancienne. La frontière passe désormais par la S9, celle qui anime la Series 9 et l'Ultra 2 ; tout ce qui se situe en dessous reste à quai. Jamais Apple n'avait coupé autant de montres d'un seul millésime.
Rassurez-vous, rien ne s'arrête du jour au lendemain. Une Ultra achetée en 2022 continuera de donner l'heure, de tracer vos séances de sport, de gérer Apple Pay, les notifications, les complications et les applications déjà installées. Ce qu'elle perd, c'est l'accès aux nouveautés logicielles de watchOS 27, puis, plus tard, les correctifs de sécurité le jour où watchOS 26 fermera boutique à son tour. Du côté des rescapées, on retrouve les Series 9, 10 et 11, les Ultra 2 et 3, et la SE 3. Et pour installer la mise à jour, il faudra un iPhone 11 au minimum, ou un iPhone SE de deuxième génération, tournant sous iOS 27.
Petit cafouillage maison au passage. Dans sa toute première liste, Apple avait purement et simplement zappé l'Apple Watch Series 9, sortie en 2023 et encore vendue jusqu'à l'an dernier. De quoi faire paniquer pas mal de monde, persuadé que sa montre venait d'être condamnée avant l'heure. Sauf que voilà : la marque a fini par préciser à MacRumors et 9to5Mac qu'il s'agissait d'une bourde, la Series 9 prend bien watchOS 27, et la bêta s'y installe sans broncher. Le malentendu n'aura duré que quelques heures, mais il a un temps gonflé la liste noire à six modèles au lieu de cinq.
C'est l'Apple Watch Ultra qui coince le plus. Vantée comme la plus costaude et la plus endurante du catalogue, taillée pour la plongée et les sommets, elle se fait sortir des mises à jour majeures au bout de quatre ans seulement. Pour une montre payée le prix d'un iPhone, la pilule passe mal. La logique technique se défend, la puce S8 a fait son temps, mais difficile de ne pas y voir un message un peu rude pour celles et ceux qui avaient mis le prix fort. Espérons au moins qu'Apple gardera les correctifs de sécurité ouverts un long moment.
Cinq modèles débranchés en une fois
watchOS 27 a été présenté lundi pendant la keynote d'ouverture de la WWDC 2026. La bêta développeurs est déjà disponible, la version publique suivra cet automne, en parallèle des nouvelles montres attendues en septembre. Le vrai sujet est ailleurs. Dans le tableau de compatibilité, Apple écarte cinq appareils : l'Apple Watch Series 6 de 2020, la Series 7 de 2021, la Series 8, l'Ultra première génération et la SE 2, ces trois dernières lancées en 2022. Toutes partagent une puce S8 ou plus ancienne. La frontière passe désormais par la S9, celle qui anime la Series 9 et l'Ultra 2 ; tout ce qui se situe en dessous reste à quai. Jamais Apple n'avait coupé autant de montres d'un seul millésime.
Ce que les montres écartées vont vraiment perdre
Rassurez-vous, rien ne s'arrête du jour au lendemain. Une Ultra achetée en 2022 continuera de donner l'heure, de tracer vos séances de sport, de gérer Apple Pay, les notifications, les complications et les applications déjà installées. Ce qu'elle perd, c'est l'accès aux nouveautés logicielles de watchOS 27, puis, plus tard, les correctifs de sécurité le jour où watchOS 26 fermera boutique à son tour. Du côté des rescapées, on retrouve les Series 9, 10 et 11, les Ultra 2 et 3, et la SE 3. Et pour installer la mise à jour, il faudra un iPhone 11 au minimum, ou un iPhone SE de deuxième génération, tournant sous iOS 27.
Le couac de la Series 9
Petit cafouillage maison au passage. Dans sa toute première liste, Apple avait purement et simplement zappé l'Apple Watch Series 9, sortie en 2023 et encore vendue jusqu'à l'an dernier. De quoi faire paniquer pas mal de monde, persuadé que sa montre venait d'être condamnée avant l'heure. Sauf que voilà : la marque a fini par préciser à MacRumors et 9to5Mac qu'il s'agissait d'une bourde, la Series 9 prend bien watchOS 27, et la bêta s'y installe sans broncher. Le malentendu n'aura duré que quelques heures, mais il a un temps gonflé la liste noire à six modèles au lieu de cinq.
On en dit quoi ?
C'est l'Apple Watch Ultra qui coince le plus. Vantée comme la plus costaude et la plus endurante du catalogue, taillée pour la plongée et les sommets, elle se fait sortir des mises à jour majeures au bout de quatre ans seulement. Pour une montre payée le prix d'un iPhone, la pilule passe mal. La logique technique se défend, la puce S8 a fait son temps, mais difficile de ne pas y voir un message un peu rude pour celles et ceux qui avaient mis le prix fort. Espérons au moins qu'Apple gardera les correctifs de sécurité ouverts un long moment.