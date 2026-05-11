Qu'attendre de watchOS 27 et de l'Apple Watch Series 12 : satellite, IA, Touch ID...

Une nouvelle puce après une année sans évolution

Touch ID pourrait enfin arriver sur l’Apple Watch

watchOS 27 miserait davantage sur Apple Intelligence

Un nouveau cadran inspiré de l’Ultra

Orchid

utilitaire

Extensions des fonctions satellite

Qu'en penser ?



Si toutes ces rumeurs se confirment, Apple pourrait franchir un nouveau cap avec l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4. Après une génération 2025 relativement discrète sur le plan matériel, la marque semble vouloir remettre l’accent sur l’innovation, en combinant sécurité biométrique, intelligence artificielle et connectivité satellite avancée. Entre les nouveautés attendues de watchOS 27 et l’arrivée probable d’une nouvelle puce, l’Apple Watch pourrait surtout gagner en autonomie fonctionnelle face à l’iPhone.

L’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3 utilisaient toutes la même puce S10 que la génération précédente. Pour cette année, les informations issues du code interne suggèrent toutefois qu’Son nom reste inconnu — S11 ou S12 — maissont attendus. Ces améliorations pourraient surtout servir à accélérer les traitements liés à l’intelligence artificielle et aux nouvelles fonctions de watchOS 27.Parmi les rumeurs , on relève surtout l’intégration de Touch ID sur les prochaines montres pommées. Des références découvertes l’an dernier dans le code évoquaientL’idée ne serait pas totalement nouvelle :. Sur l’Apple Watch, cela permettrait de déverrouiller la montre plus rapidement, sans saisir de code, tout en renforçant la sécurité des paiements Apple Pay ou de certaines fonctions sensibles.Pour autant, la prudence reste de mise. Ni Mark Gurman de Bloomberg, ni l’analyste Ming-Chi Kuo n’ont confirmé l’arrivée de Touch ID dès cette année. Apple pourrait encore repousser, voire abandonner ce projet.Pour rappel,. Une première bêta développeur devrait être disponible immédiatement après la conférence, avant une version publique en juillet et un lancement final en septembre.L’Apple Watch devrait naturellement profiter de cette évolution, toujours en s’appuyant sur un iPhone compatible Apple Intelligence, c’est-à-dire un iPhone 15 Pro ou plus récent.Aujourd’hui, watchOS 26 propose déjà plusieurs fonctions dopées à l’IA comme Workout Buddy, la traduction en direct dans Messages ou encore les résumés intelligents de notifications. Maisavec de nouveaux outils contextuels, des suggestions plus intelligentes ou encore des interactions vocales améliorées via Siri.La semaine dernière, Mark Gurman évoquait le développement de nouveaux cadrans (sous le nom de code). L’un d’eux reprendrait directement, mais dans une version allégée destinée aux Apple Watch Series X.Le principe resterait similaire :occupant les deux tiers supérieurs de l’écran, accompagnée cette fois d’une simple rangée de trois complications placée en dessous. En revanche,: la grande complication centrale, les informations autour du cadran, ou encore les complications supplémentaires en haut de l’écran. Avec cette version simplifiée, Apple chercherait surtout à adapter l’esthétiquede l’Apple Watch Ultra à des écrans plus petits et à un usage plus grand public.Pour ceux qui ont l'habitude de les utiliser,. Il peut afficher jusqu’à sept complications simultanément, avec de nombreuses variantes de mise en page et des données sportives ou de santé directement intégrées dans les bordures. Cette approche fonctionne bien sur l’Apple Watch Ultra grâce à son grand écran et à son positionnement très orienté sport et outdoor. Sur les modèles classiques, ça devient un peu surchargé...Depuis l’Apple Watch Ultra 3,. Celle-ci permet déjà d’utiliser SOS d’urgence, Localiser ou encore Messages sans dépendre d’un iPhone. Avec iOS 27,. Deux d’entre elles pourraient également être intégrées à watchOS 27 : Apple Plans via satellite et l'envoi de photos dans Messages par satellite.l’entreprise qui fournit actuellement la connectivité satellite des iPhone et Apple Watch. Amazon a confirmé avoir signé un accord avec Apple pour continuer à assurer ces services sur les appareils actuels et futurs.