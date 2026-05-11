Qu'attendre de watchOS 27 et de l'Apple Watch Series 12 : satellite, IA, Touch ID...
Par Laurence - Publié le
Le compte à rebours est lancé : il reste en effet un tout petit mois avant la WWDC et la présentation officielle des prochains systèmes d'Apple. S'il est beaucoup question d'iOS 27 ou de macOS 27, plusieurs rumeurs commencent à dessiner les contours des futures Apple Watch attendues en septembre et bien sûr de watchOS 27.
Les prochaines Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 pourraient en effet bénéficier de nouveautés matérielles et logicielles importantes, entre l’arrivée potentielle de Touch ID, de nouvelles fonctions liées à Apple Intelligence et un renforcement des capacités satellite.
L’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3 utilisaient toutes la même puce S10 que la génération précédente. Pour cette année, les informations issues du code interne suggèrent toutefois qu’Apple préparerait une nouvelle génération de puce pour les Series 12 et Ultra 4.
Son nom reste inconnu — S11 ou S12 — mais des gains de performances et d’efficacité énergétique sont attendus. Ces améliorations pourraient surtout servir à accélérer les traitements liés à l’intelligence artificielle et aux nouvelles fonctions de watchOS 27.
Parmi les rumeurs , on relève surtout l’intégration de Touch ID sur les prochaines montres pommées. Des références découvertes l’an dernier dans le code évoquaient un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton latéral de l’Apple Watch.
L’idée ne serait pas totalement nouvelle : Apple a déjà intégré Touch ID dans le bouton d’alimentation des iPad Air et iPad mini. Sur l’Apple Watch, cela permettrait de déverrouiller la montre plus rapidement, sans saisir de code, tout en renforçant la sécurité des paiements Apple Pay ou de certaines fonctions sensibles.
Pour autant, la prudence reste de mise. Ni Mark Gurman de Bloomberg, ni l’analyste Ming-Chi Kuo n’ont confirmé l’arrivée de Touch ID dès cette année. Apple pourrait encore repousser, voire abandonner ce projet.
Pour rappel, Apple dévoilera officiellement watchOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026, prévue le 8 juin. Une première bêta développeur devrait être disponible immédiatement après la conférence, avant une version publique en juillet et un lancement final en septembre.
Apple promet déjà de nouvelles fonctions IA avancées sur l’ensemble de ses plateformes. L’Apple Watch devrait naturellement profiter de cette évolution, toujours en s’appuyant sur un iPhone compatible Apple Intelligence, c’est-à-dire un iPhone 15 Pro ou plus récent.
Aujourd’hui, watchOS 26 propose déjà plusieurs fonctions dopées à l’IA comme Workout Buddy, la traduction en direct dans Messages ou encore les résumés intelligents de notifications. Mais watchOS 27 pourrait aller plus loin avec de nouveaux outils contextuels, des suggestions plus intelligentes ou encore des interactions vocales améliorées via Siri.
La semaine dernière, Mark Gurman évoquait le développement de nouveaux cadrans (sous le nom de code
Le principe resterait similaire : une très grande horloge occupant les deux tiers supérieurs de l’écran, accompagnée cette fois d’une simple rangée de trois complications placée en dessous. En revanche, plusieurs éléments très chargés du cadran Ultra actuel disparaîtraient : la grande complication centrale, les informations autour du cadran, ou encore les complications supplémentaires en haut de l’écran. Avec cette version simplifiée, Apple chercherait surtout à adapter l’esthétique
Pour ceux qui ont l'habitude de les utiliser, le cadran Modular Ultra actuel est l’un des plus denses / complet jamais proposés par Apple. Il peut afficher jusqu’à sept complications simultanément, avec de nombreuses variantes de mise en page et des données sportives ou de santé directement intégrées dans les bordures. Cette approche fonctionne bien sur l’Apple Watch Ultra grâce à son grand écran et à son positionnement très orienté sport et outdoor. Sur les modèles classiques, ça devient un peu surchargé...
Depuis l’Apple Watch Ultra 3, Apple a commencé à intégrer une connectivité satellite directement dans sa montre haut de gamme. Celle-ci permet déjà d’utiliser SOS d’urgence, Localiser ou encore Messages sans dépendre d’un iPhone. Avec iOS 27, Cupertino préparerait jusqu’à cinq nouvelles fonctions satellite. Deux d’entre elles pourraient également être intégrées à watchOS 27 : Apple Plans via satellite et l'envoi de photos dans Messages par satellite.
Le sujet devient d’autant plus stratégique qu’Amazon a récemment annoncé le rachat de Globalstar, l’entreprise qui fournit actuellement la connectivité satellite des iPhone et Apple Watch. Amazon a confirmé avoir signé un accord avec Apple pour continuer à assurer ces services sur les appareils actuels et futurs.
Si toutes ces rumeurs se confirment, Apple pourrait franchir un nouveau cap avec l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4. Après une génération 2025 relativement discrète sur le plan matériel, la marque semble vouloir remettre l’accent sur l’innovation, en combinant sécurité biométrique, intelligence artificielle et connectivité satellite avancée. Entre les nouveautés attendues de watchOS 27 et l’arrivée probable d’une nouvelle puce, l’Apple Watch pourrait surtout gagner en autonomie fonctionnelle face à l’iPhone.
Les prochaines Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 pourraient en effet bénéficier de nouveautés matérielles et logicielles importantes, entre l’arrivée potentielle de Touch ID, de nouvelles fonctions liées à Apple Intelligence et un renforcement des capacités satellite.
Une nouvelle puce après une année sans évolution
L’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3 utilisaient toutes la même puce S10 que la génération précédente. Pour cette année, les informations issues du code interne suggèrent toutefois qu’Apple préparerait une nouvelle génération de puce pour les Series 12 et Ultra 4.
Son nom reste inconnu — S11 ou S12 — mais des gains de performances et d’efficacité énergétique sont attendus. Ces améliorations pourraient surtout servir à accélérer les traitements liés à l’intelligence artificielle et aux nouvelles fonctions de watchOS 27.
Touch ID pourrait enfin arriver sur l’Apple Watch
Parmi les rumeurs , on relève surtout l’intégration de Touch ID sur les prochaines montres pommées. Des références découvertes l’an dernier dans le code évoquaient un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton latéral de l’Apple Watch.
L’idée ne serait pas totalement nouvelle : Apple a déjà intégré Touch ID dans le bouton d’alimentation des iPad Air et iPad mini. Sur l’Apple Watch, cela permettrait de déverrouiller la montre plus rapidement, sans saisir de code, tout en renforçant la sécurité des paiements Apple Pay ou de certaines fonctions sensibles.
Pour autant, la prudence reste de mise. Ni Mark Gurman de Bloomberg, ni l’analyste Ming-Chi Kuo n’ont confirmé l’arrivée de Touch ID dès cette année. Apple pourrait encore repousser, voire abandonner ce projet.
watchOS 27 miserait davantage sur Apple Intelligence
Pour rappel, Apple dévoilera officiellement watchOS 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026, prévue le 8 juin. Une première bêta développeur devrait être disponible immédiatement après la conférence, avant une version publique en juillet et un lancement final en septembre.
Apple promet déjà de nouvelles fonctions IA avancées sur l’ensemble de ses plateformes. L’Apple Watch devrait naturellement profiter de cette évolution, toujours en s’appuyant sur un iPhone compatible Apple Intelligence, c’est-à-dire un iPhone 15 Pro ou plus récent.
Aujourd’hui, watchOS 26 propose déjà plusieurs fonctions dopées à l’IA comme Workout Buddy, la traduction en direct dans Messages ou encore les résumés intelligents de notifications. Mais watchOS 27 pourrait aller plus loin avec de nouveaux outils contextuels, des suggestions plus intelligentes ou encore des interactions vocales améliorées via Siri.
Un nouveau cadran inspiré de l’Ultra
La semaine dernière, Mark Gurman évoquait le développement de nouveaux cadrans (sous le nom de code
Orchid). L’un d’eux reprendrait directement l’esprit du cadran Modular Ultra, mais dans une version allégée destinée aux Apple Watch Series X.
Le principe resterait similaire : une très grande horloge occupant les deux tiers supérieurs de l’écran, accompagnée cette fois d’une simple rangée de trois complications placée en dessous. En revanche, plusieurs éléments très chargés du cadran Ultra actuel disparaîtraient : la grande complication centrale, les informations autour du cadran, ou encore les complications supplémentaires en haut de l’écran. Avec cette version simplifiée, Apple chercherait surtout à adapter l’esthétique
utilitairede l’Apple Watch Ultra à des écrans plus petits et à un usage plus grand public.
Pour ceux qui ont l'habitude de les utiliser, le cadran Modular Ultra actuel est l’un des plus denses / complet jamais proposés par Apple. Il peut afficher jusqu’à sept complications simultanément, avec de nombreuses variantes de mise en page et des données sportives ou de santé directement intégrées dans les bordures. Cette approche fonctionne bien sur l’Apple Watch Ultra grâce à son grand écran et à son positionnement très orienté sport et outdoor. Sur les modèles classiques, ça devient un peu surchargé...
Extensions des fonctions satellite
Depuis l’Apple Watch Ultra 3, Apple a commencé à intégrer une connectivité satellite directement dans sa montre haut de gamme. Celle-ci permet déjà d’utiliser SOS d’urgence, Localiser ou encore Messages sans dépendre d’un iPhone. Avec iOS 27, Cupertino préparerait jusqu’à cinq nouvelles fonctions satellite. Deux d’entre elles pourraient également être intégrées à watchOS 27 : Apple Plans via satellite et l'envoi de photos dans Messages par satellite.
Le sujet devient d’autant plus stratégique qu’Amazon a récemment annoncé le rachat de Globalstar, l’entreprise qui fournit actuellement la connectivité satellite des iPhone et Apple Watch. Amazon a confirmé avoir signé un accord avec Apple pour continuer à assurer ces services sur les appareils actuels et futurs.
Qu'en penser ?
Si toutes ces rumeurs se confirment, Apple pourrait franchir un nouveau cap avec l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4. Après une génération 2025 relativement discrète sur le plan matériel, la marque semble vouloir remettre l’accent sur l’innovation, en combinant sécurité biométrique, intelligence artificielle et connectivité satellite avancée. Entre les nouveautés attendues de watchOS 27 et l’arrivée probable d’une nouvelle puce, l’Apple Watch pourrait surtout gagner en autonomie fonctionnelle face à l’iPhone.