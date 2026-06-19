La bague connectée Oura Ring 4 bradée à 264€ (-36%) pour le Prime Day !

Oura Ring 4

Une belle autonomie

Première chose qui frappe quand on glisse l'Oura Ring 4 au doigt : on oublie qu'on porte un capteur de santé. Avec ses 7,90 mm de large, ses 2,88 mm d'épaisseur et un poids plume de 3,3 à 5,2 grammes selon la taille, elle se fait passer pour une bague classique (avec un peu d'embonpoint). C'est, à mes yeux,. Le titane hypoallergénique, présent à l'intérieur comme à l'extérieur, encaisse la douche, la piscine et même la plongée sans broncher, l'étanchéité grimpe jusqu'à 100 mètres.Sous le capot, la technologie Smart Sensing combine LED rouges, vertes et infrarouges, capteur de température et accéléromètre pour suivre plus de 50 données biométriques. Fréquence cardiaque, variabilité, SpO2, tendances de température, sommeil, activité, stress, et santé cardiaque : Oura ratisse large.là où une montre vous réclame le chargeur tous les un ou deux jours. Comptez 20 à 80 minutes pour faire le plein.Depuis l'annonce de l'Oura Ring 5, affichée à partir de 429 €, l. Pour qui veut suivre son sommeil et sa récupération sans s'encombrer d'un écran au poignet, et qui vit déjà dans l'écosystème iOS, elle reste une valeur sûre. Notez toutefois que les analyses détaillées, les conseils personnalisés et l'assistant IA Oura Advisor restent derrière un mur payant facturé 5,99 €/mois ou 69,99 €/an, avec un premier mois offert à l'achat. À intégrer dans le calcul du coût réel, donc.