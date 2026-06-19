La bague connectée Oura Ring 4 bradée à 264€ (-36%) pour le Prime Day !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
L'Oura Ring 4 troque le plastique pour un boîtier intégralement en titane et planque ses capteurs sous une coque lisse : c'est la bague connectée qui a enfin trouvé le bon équilibre entre discrétion et précision. Et au moment où Oura vient d'annoncer la Ring 5, la quatrième génération reste un choix intéressant en promotion.
Première chose qui frappe quand on glisse l'Oura Ring 4 au doigt : on oublie qu'on porte un capteur de santé. Avec ses 7,90 mm de large, ses 2,88 mm d'épaisseur et un poids plume de 3,3 à 5,2 grammes selon la taille, elle se fait passer pour une bague classique (avec un peu d'embonpoint). C'est, à mes yeux, le principal argument face à une Apple Watch : aucune montre ne se fera oublier la nuit comme cette bague. Le titane hypoallergénique, présent à l'intérieur comme à l'extérieur, encaisse la douche, la piscine et même la plongée sans broncher, l'étanchéité grimpe jusqu'à 100 mètres.
Sous le capot, la technologie Smart Sensing combine LED rouges, vertes et infrarouges, capteur de température et accéléromètre pour suivre plus de 50 données biométriques. Fréquence cardiaque, variabilité, SpO2, tendances de température, sommeil, activité, stress, et santé cardiaque : Oura ratisse large. L'autonomie annoncée de 5 à 8 jours est l'autre bonne nouvelle, là où une montre vous réclame le chargeur tous les un ou deux jours. Comptez 20 à 80 minutes pour faire le plein.
Depuis l'annonce de l'Oura Ring 5, affichée à partir de 429 €, la Ring 4 en promotion se positionne comme l'option pragmatique : la même philosophie, des capteurs déjà très complets et un tarif plus digeste. Pour qui veut suivre son sommeil et sa récupération sans s'encombrer d'un écran au poignet, et qui vit déjà dans l'écosystème iOS, elle reste une valeur sûre. Notez toutefois que les analyses détaillées, les conseils personnalisés et l'assistant IA Oura Advisor restent derrière un mur payant facturé 5,99 €/mois ou 69,99 €/an, avec un premier mois offert à l'achat. À intégrer dans le calcul du coût réel, donc.
Oura Ring 4
Première chose qui frappe quand on glisse l'Oura Ring 4 au doigt : on oublie qu'on porte un capteur de santé. Avec ses 7,90 mm de large, ses 2,88 mm d'épaisseur et un poids plume de 3,3 à 5,2 grammes selon la taille, elle se fait passer pour une bague classique (avec un peu d'embonpoint). C'est, à mes yeux, le principal argument face à une Apple Watch : aucune montre ne se fera oublier la nuit comme cette bague. Le titane hypoallergénique, présent à l'intérieur comme à l'extérieur, encaisse la douche, la piscine et même la plongée sans broncher, l'étanchéité grimpe jusqu'à 100 mètres.
Une belle autonomie
Sous le capot, la technologie Smart Sensing combine LED rouges, vertes et infrarouges, capteur de température et accéléromètre pour suivre plus de 50 données biométriques. Fréquence cardiaque, variabilité, SpO2, tendances de température, sommeil, activité, stress, et santé cardiaque : Oura ratisse large. L'autonomie annoncée de 5 à 8 jours est l'autre bonne nouvelle, là où une montre vous réclame le chargeur tous les un ou deux jours. Comptez 20 à 80 minutes pour faire le plein.
Depuis l'annonce de l'Oura Ring 5, affichée à partir de 429 €, la Ring 4 en promotion se positionne comme l'option pragmatique : la même philosophie, des capteurs déjà très complets et un tarif plus digeste. Pour qui veut suivre son sommeil et sa récupération sans s'encombrer d'un écran au poignet, et qui vit déjà dans l'écosystème iOS, elle reste une valeur sûre. Notez toutefois que les analyses détaillées, les conseils personnalisés et l'assistant IA Oura Advisor restent derrière un mur payant facturé 5,99 €/mois ou 69,99 €/an, avec un premier mois offert à l'achat. À intégrer dans le calcul du coût réel, donc.