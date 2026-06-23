L'Apple Watch Ultra 3 en promo à 799€ pour le Prime Day !

Apple Watch Ultra 3

5G et satellites

Ceux qui attendaient un changement au niveau du design en seront pour leur frais, avec, et ce n'est pas non plus l'avalanche de nouveautés au niveau des fonctionnalités.La montre haut de gamme d'Apple accueille bien entendudes Apple Watch Series 11 (fonctionne en arrière-plan, analyse les données sur des périodes de 30 jours et vous avertit en cas de détection. 100 000 participants à des études, mais ne détecte pas tous les cas. Disponible dans 150 pays) ainsi qu'(un score vous sera proposé, comme chez d'autres concurrents).L'Apple Watch Ultra 3 est compatible avec lgrâce à une antenne radio modifiée pour envoyer des message et sa position à des satellites très éloignés. Point important pour de nombreux utilisateurs, l'autonomie atteint désormais 42 heures, ce qui permettra de passer plusieurs jours loin d'un chargeur, une possibilité fort pratique.