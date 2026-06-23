L'Apple Watch Ultra 3 en promo à 799€ pour le Prime Day !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous comptez craquer pour une Apple Watch Ultra 3, c'est certainement le moment grâce à une belle réduction pour le premier jour du Prime Day réduisant nettement la facture.
Ceux qui attendaient un changement au niveau du design en seront pour leur frais, avec un écran légèrement plus important du faut de bordures plus fines, et ce n'est pas non plus l'avalanche de nouveautés au niveau des fonctionnalités.
La montre haut de gamme d'Apple accueille bien entendu la recherche de l'hypertension artérielle chronique des Apple Watch Series 11 (fonctionne en arrière-plan, analyse les données sur des périodes de 30 jours et vous avertit en cas de détection. 100 000 participants à des études, mais ne détecte pas tous les cas. Disponible dans 150 pays) ainsi qu'une analyse plus détaillée de la qualité du sommeil (un score vous sera proposé, comme chez d'autres concurrents).
L'Apple Watch Ultra 3 est compatible avec les réseaux 5G des opérateurs, ainsi qu'avec la connexion par satellite grâce à une antenne radio modifiée pour envoyer des message et sa position à des satellites très éloignés. Point important pour de nombreux utilisateurs, l'autonomie atteint désormais 42 heures, ce qui permettra de passer plusieurs jours loin d'un chargeur, une possibilité fort pratique.
Apple Watch Ultra 3
Ceux qui attendaient un changement au niveau du design en seront pour leur frais, avec un écran légèrement plus important du faut de bordures plus fines, et ce n'est pas non plus l'avalanche de nouveautés au niveau des fonctionnalités.
La montre haut de gamme d'Apple accueille bien entendu la recherche de l'hypertension artérielle chronique des Apple Watch Series 11 (fonctionne en arrière-plan, analyse les données sur des périodes de 30 jours et vous avertit en cas de détection. 100 000 participants à des études, mais ne détecte pas tous les cas. Disponible dans 150 pays) ainsi qu'une analyse plus détaillée de la qualité du sommeil (un score vous sera proposé, comme chez d'autres concurrents).
5G et satellites
L'Apple Watch Ultra 3 est compatible avec les réseaux 5G des opérateurs, ainsi qu'avec la connexion par satellite grâce à une antenne radio modifiée pour envoyer des message et sa position à des satellites très éloignés. Point important pour de nombreux utilisateurs, l'autonomie atteint désormais 42 heures, ce qui permettra de passer plusieurs jours loin d'un chargeur, une possibilité fort pratique.