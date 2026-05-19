Qu'attendre de l'Apple Watch Ultra 4 : enfin une vraie refonte !

Apple voudrait enfin transformer l’Apple Watch Ultra

Les principales nouveautés de l'Apple Watch Ultra 3

Jusqu’à huit capteurs au dos de la montre

actuelle disposition des capteurs de l'Apple Watch Ultra 3

toujours plus loin dans les fonctions médicales

Le glucose reste le rêve ultime d’Apple

Qu’en penser ?



Cette nouvelle génération de montre s’inscrirait également dans une stratégie plus large autour d'une gamme Ultra. Apple chercherait désormais à transformer ce nom en véritable catégorie premium au-dessus des modèles Pro. Plusieurs rumeurs évoquent déjà un iPhone Ultra pliable, de nouveaux AirPods Ultra, ou encore des Mac équipés de puces Ultra encore plus puissantes. L’idée serait de proposer des produits plus exclusifs, plus technologiques… et probablement encore plus chers.



Si ces informations se confirment, l’Apple Watch Ultra 4 pourrait enfin représenter la première vraie rupture depuis le lancement de la gamme. Jusqu’ici, beaucoup reprochaient à Apple de faire évoluer sa montre par petites étapes assez prudentes.



Mais derrière le redesign, le plus intéressant reste probablement la stratégie santé d’Apple. L’entreprise semble progressivement transformer l’Apple Watch en outil de suivi médical quotidien, avec des ambitions qui dépassent largement le simple fitness tracker. Et à terme, cela pourrait devenir bien plus important pour Apple que le design lui-même.

Depuis son lancement en 2022,. Apple a amélioré les performances, l’autonomie ou encore l’écran, mais sans réellement modifier l’identité visuelle de la montre.Selon, Apple travaillerait sur4. Une expression rarement utilisée pour l’Apple Watch ces dernières années et qui laisse entendre une refonte bien plus importante qu’une simple mise à jour technique.Il se préparerait notamment des changements au niveau du, de l’arrière de la montre et surtout de l’intégration des capteurs santé. L’objectif semble assez clair :l’Ultra tout en renforçant encore son positionnement premium et orienté sport/santé.D’après les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement asiatique,. Jusqu’à huit capteurs pourraient être intégrés dans cette future génération, contre une configuration plus limitée aujourd’hui.Cette évolution permettrait plusieurs améliorations au niveau de la, une meilleure efficacité énergétique, et potentiellement un boîtier légèrement plus fin malgré l’ajout de nouveaux composants.Apple chercherait aussi àcollectées en permanence par la montre, un domaine devenu stratégique pour Cupertino. Car depuis plusieurs années, l’Apple Watch dépasse largement le simple cadre du gadget connecté.Le second gros chantier concernerait les fonctions santé.évoque une évolution importante des. Apple a déjà énormément investi dans ce domaine avec l’ECG, la détection des chutes, le suivi du sommeil, la surveillance cardiaque, ou encore la température corporelle.Mais l’Ultra 4 pourrait franchir une nouvelle étape avec. Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur un système capable d’analyser beaucoup plus précisément les réactions des vaisseaux sanguins à chaque battement cardiaque grâce aux capteurs optiques situés sous la montre.L’objectif ne serait, mais plutôt de détecter des schémas anormaux et d’envoyer des alertes plus fiables à l’utilisateur. La fonctionnalité serait actuellement évaluée par la FDA américaine, signe qu’Apple viserait cette fois une approche beaucoup plus sérieuse sur le plan médical.Derrière l’hypertension se cache toujours l’objectif le plus ambitieux d’Apple :. Le groupe travaille depuis des années sur une technologie permettant de mesurer la glycémie sans piqûre ni capteur sous la peau. Un défi extrêmement complexe que personne n’a encore réellement réussi à industrialiser à grande échelle.Même si cette technologie semble encore éloignée, Apple continue clairement de transformer l’Apple Watch en. Et avec l’essor de l’IA et de l’analyse de données santé, la montre pourrait devenir l’un des produits les plus stratégiques de l’écosystème Apple dans les prochaines années.