Qu'attendre de l'Apple Watch Ultra 4 : enfin une vraie refonte !
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs générations assez conservatrices, l’Apple Watch Ultra pourrait enfin connaître sa plus grosse évolution depuis son lancement. Nouveau design, capteurs santé largement revus et ambitions médicales renforcées : selon plusieurs sources asiatiques, Apple préparerait une transformation majeure pour l’Ultra 4 attendue à l’automne 2026.
Depuis son lancement en 2022, l’Apple Watch Ultra a surtout évolué par petites touches. Apple a amélioré les performances, l’autonomie ou encore l’écran, mais sans réellement modifier l’identité visuelle de la montre.
Selon DigiTimes, Apple travaillerait sur un redesign complet de l’Ultra 4. Une expression rarement utilisée pour l’Apple Watch ces dernières années et qui laisse entendre une refonte bien plus importante qu’une simple mise à jour technique.
Il se préparerait notamment des changements au niveau du boîtier, de l’arrière de la montre et surtout de l’intégration des capteurs santé. L’objectif semble assez clair : moderniser l’Ultra tout en renforçant encore son positionnement premium et orienté sport/santé.
D’après les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement asiatique, Cupertino testerait une nouvelle architecture circulaire de capteurs placés sous la montre. Jusqu’à huit capteurs pourraient être intégrés dans cette future génération, contre une configuration plus limitée aujourd’hui.
Cette évolution permettrait plusieurs améliorations au niveau de la précision des mesures, une meilleure efficacité énergétique, et potentiellement un boîtier légèrement plus fin malgré l’ajout de nouveaux composants.
Apple chercherait aussi à optimiser la qualité des données biométriques collectées en permanence par la montre, un domaine devenu stratégique pour Cupertino. Car depuis plusieurs années, l’Apple Watch dépasse largement le simple cadre du gadget connecté.
Le second gros chantier concernerait les fonctions santé. DigiTimes évoque une évolution importante des capacités de détection biométriques. Apple a déjà énormément investi dans ce domaine avec l’ECG, la détection des chutes, le suivi du sommeil, la surveillance cardiaque, ou encore la température corporelle.
Mais l’Ultra 4 pourrait franchir une nouvelle étape avec la surveillance avancée de l’hypertension. Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur un système capable d’analyser beaucoup plus précisément les réactions des vaisseaux sanguins à chaque battement cardiaque grâce aux capteurs optiques situés sous la montre.
L’objectif ne serait pas forcément de remplacer un tensiomètre médical classique, mais plutôt de détecter des schémas anormaux et d’envoyer des alertes plus fiables à l’utilisateur. La fonctionnalité serait actuellement évaluée par la FDA américaine, signe qu’Apple viserait cette fois une approche beaucoup plus sérieuse sur le plan médical.
Derrière l’hypertension se cache toujours l’objectif le plus ambitieux d’Apple : le suivi non invasif du glucose sanguin. Le groupe travaille depuis des années sur une technologie permettant de mesurer la glycémie sans piqûre ni capteur sous la peau. Un défi extrêmement complexe que personne n’a encore réellement réussi à industrialiser à grande échelle.
Même si cette technologie semble encore éloignée, Apple continue clairement de transformer l’Apple Watch en véritable plateforme de prévention médicale. Et avec l’essor de l’IA et de l’analyse de données santé, la montre pourrait devenir l’un des produits les plus stratégiques de l’écosystème Apple dans les prochaines années.
Cette nouvelle génération de montre s’inscrirait également dans une stratégie plus large autour d'une gamme Ultra. Apple chercherait désormais à transformer ce nom en véritable catégorie premium au-dessus des modèles Pro. Plusieurs rumeurs évoquent déjà un iPhone Ultra pliable, de nouveaux AirPods Ultra, ou encore des Mac équipés de puces Ultra encore plus puissantes. L’idée serait de proposer des produits plus exclusifs, plus technologiques… et probablement encore plus chers.
Si ces informations se confirment, l’Apple Watch Ultra 4 pourrait enfin représenter la première vraie rupture depuis le lancement de la gamme. Jusqu’ici, beaucoup reprochaient à Apple de faire évoluer sa montre par petites étapes assez prudentes.
Mais derrière le redesign, le plus intéressant reste probablement la stratégie santé d’Apple. L’entreprise semble progressivement transformer l’Apple Watch en outil de suivi médical quotidien, avec des ambitions qui dépassent largement le simple fitness tracker. Et à terme, cela pourrait devenir bien plus important pour Apple que le design lui-même.
Apple voudrait enfin transformer l’Apple Watch Ultra
Depuis son lancement en 2022, l’Apple Watch Ultra a surtout évolué par petites touches. Apple a amélioré les performances, l’autonomie ou encore l’écran, mais sans réellement modifier l’identité visuelle de la montre.
Selon DigiTimes, Apple travaillerait sur un redesign complet de l’Ultra 4. Une expression rarement utilisée pour l’Apple Watch ces dernières années et qui laisse entendre une refonte bien plus importante qu’une simple mise à jour technique.
Il se préparerait notamment des changements au niveau du boîtier, de l’arrière de la montre et surtout de l’intégration des capteurs santé. L’objectif semble assez clair : moderniser l’Ultra tout en renforçant encore son positionnement premium et orienté sport/santé.
Jusqu’à huit capteurs au dos de la montre
D’après les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement asiatique, Cupertino testerait une nouvelle architecture circulaire de capteurs placés sous la montre. Jusqu’à huit capteurs pourraient être intégrés dans cette future génération, contre une configuration plus limitée aujourd’hui.
Cette évolution permettrait plusieurs améliorations au niveau de la précision des mesures, une meilleure efficacité énergétique, et potentiellement un boîtier légèrement plus fin malgré l’ajout de nouveaux composants.
Apple chercherait aussi à optimiser la qualité des données biométriques collectées en permanence par la montre, un domaine devenu stratégique pour Cupertino. Car depuis plusieurs années, l’Apple Watch dépasse largement le simple cadre du gadget connecté.
toujours plus loin dans les fonctions médicales
Le second gros chantier concernerait les fonctions santé. DigiTimes évoque une évolution importante des capacités de détection biométriques. Apple a déjà énormément investi dans ce domaine avec l’ECG, la détection des chutes, le suivi du sommeil, la surveillance cardiaque, ou encore la température corporelle.
Mais l’Ultra 4 pourrait franchir une nouvelle étape avec la surveillance avancée de l’hypertension. Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur un système capable d’analyser beaucoup plus précisément les réactions des vaisseaux sanguins à chaque battement cardiaque grâce aux capteurs optiques situés sous la montre.
L’objectif ne serait pas forcément de remplacer un tensiomètre médical classique, mais plutôt de détecter des schémas anormaux et d’envoyer des alertes plus fiables à l’utilisateur. La fonctionnalité serait actuellement évaluée par la FDA américaine, signe qu’Apple viserait cette fois une approche beaucoup plus sérieuse sur le plan médical.
Le glucose reste le rêve ultime d’Apple
Derrière l’hypertension se cache toujours l’objectif le plus ambitieux d’Apple : le suivi non invasif du glucose sanguin. Le groupe travaille depuis des années sur une technologie permettant de mesurer la glycémie sans piqûre ni capteur sous la peau. Un défi extrêmement complexe que personne n’a encore réellement réussi à industrialiser à grande échelle.
Même si cette technologie semble encore éloignée, Apple continue clairement de transformer l’Apple Watch en véritable plateforme de prévention médicale. Et avec l’essor de l’IA et de l’analyse de données santé, la montre pourrait devenir l’un des produits les plus stratégiques de l’écosystème Apple dans les prochaines années.
Qu’en penser ?
Cette nouvelle génération de montre s’inscrirait également dans une stratégie plus large autour d'une gamme Ultra. Apple chercherait désormais à transformer ce nom en véritable catégorie premium au-dessus des modèles Pro. Plusieurs rumeurs évoquent déjà un iPhone Ultra pliable, de nouveaux AirPods Ultra, ou encore des Mac équipés de puces Ultra encore plus puissantes. L’idée serait de proposer des produits plus exclusifs, plus technologiques… et probablement encore plus chers.
Si ces informations se confirment, l’Apple Watch Ultra 4 pourrait enfin représenter la première vraie rupture depuis le lancement de la gamme. Jusqu’ici, beaucoup reprochaient à Apple de faire évoluer sa montre par petites étapes assez prudentes.
Mais derrière le redesign, le plus intéressant reste probablement la stratégie santé d’Apple. L’entreprise semble progressivement transformer l’Apple Watch en outil de suivi médical quotidien, avec des ambitions qui dépassent largement le simple fitness tracker. Et à terme, cela pourrait devenir bien plus important pour Apple que le design lui-même.