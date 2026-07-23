Garmin s'offre TrainingPeaks et TrainHeroic, mais pourquoi ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Garmin vient de racheter d'un coup deux poids lourds de l'entraînement sportif, TrainingPeaks côté endurance et TrainHeroic côté musculation. Le fabricant de montres GPS veut clairement étoffer son offre de coaching, mais l'opération pose une vraie question pour tous ceux qui n'ont pas de Garmin au poignet.
TrainingPeaks est une référence pour les coureurs, cyclistes et triathlètes, une sorte de carnet d'entraînement très complet où l'on planifie ses séances et analyse ses performances. TrainHeroic joue le même rôle du côté de la musculation et de la préparation physique, avec environ 500 000 utilisateurs et 10 000 coachs. Les deux sociétés, basées dans le Colorado, apportent à peu près 120 salariés dans la corbeille. Garmin n'a pas dévoilé le montant du rachat, jugé trop faible pour être détaillé dans ses comptes, ce qui en dit long sur le prix relativement modeste de l'affaire.
L'intérêt pour Garmin est assez clair. La marque a lancé l'an dernier Connect+, un abonnement payant greffé à son application, qui peine encore à justifier son prix aux yeux des utilisateurs. En récupérant TrainingPeaks et TrainHeroic, Garmin met la main sur des plans d'entraînement structurés, aussi bien en endurance qu'en renforcement musculaire, et sur TrainingPeaks Virtual, une plateforme de cyclisme en salle qu'elle pourra glisser dans ses formules payantes. De quoi donner enfin du corps à un abonnement qui manquait d'arguments.
C'est là que le bât blesse. TrainingPeaks et TrainHeroic ont toujours été des plateformes ouvertes, compatibles avec à peu près tous les appareils, qu'on porte une Apple Watch, une Polar ou un capteur Wahoo. La question qui inquiète, c'est de savoir si Garmin va garder cette porte grande ouverte ou finir par avantager ses propres produits, en limitant l'accès des marques rivales ou le partage de certaines données. Pour l'instant, la firme promet que TrainingPeaks continuera de fonctionner avec tous les écosystèmes, mais on connaît la tendance des grands acteurs à refermer petit à petit ce qu'ils achètent.
Voir Garmin renforcer son abonnement plutôt que d'empiler des montres, c'est plutôt une bonne stratégie sur le papier. Le souci, c'est que ces deux plateformes doivent une bonne partie de leur succès à leur neutralité, et qu'un rachat par un fabricant d'appareils met forcément cette neutralité en danger. Les promesses d'ouverture sont là, mais on les surveillera de près.
Deux plateformes bien connues des sportifs
TrainingPeaks est une référence pour les coureurs, cyclistes et triathlètes, une sorte de carnet d'entraînement très complet où l'on planifie ses séances et analyse ses performances. TrainHeroic joue le même rôle du côté de la musculation et de la préparation physique, avec environ 500 000 utilisateurs et 10 000 coachs. Les deux sociétés, basées dans le Colorado, apportent à peu près 120 salariés dans la corbeille. Garmin n'a pas dévoilé le montant du rachat, jugé trop faible pour être détaillé dans ses comptes, ce qui en dit long sur le prix relativement modeste de l'affaire.
Un abonnement Connect+ à muscler
L'intérêt pour Garmin est assez clair. La marque a lancé l'an dernier Connect+, un abonnement payant greffé à son application, qui peine encore à justifier son prix aux yeux des utilisateurs. En récupérant TrainingPeaks et TrainHeroic, Garmin met la main sur des plans d'entraînement structurés, aussi bien en endurance qu'en renforcement musculaire, et sur TrainingPeaks Virtual, une plateforme de cyclisme en salle qu'elle pourra glisser dans ses formules payantes. De quoi donner enfin du corps à un abonnement qui manquait d'arguments.
Le vrai enjeu, c'est l'ouverture
C'est là que le bât blesse. TrainingPeaks et TrainHeroic ont toujours été des plateformes ouvertes, compatibles avec à peu près tous les appareils, qu'on porte une Apple Watch, une Polar ou un capteur Wahoo. La question qui inquiète, c'est de savoir si Garmin va garder cette porte grande ouverte ou finir par avantager ses propres produits, en limitant l'accès des marques rivales ou le partage de certaines données. Pour l'instant, la firme promet que TrainingPeaks continuera de fonctionner avec tous les écosystèmes, mais on connaît la tendance des grands acteurs à refermer petit à petit ce qu'ils achètent.
On en dit quoi ?
Voir Garmin renforcer son abonnement plutôt que d'empiler des montres, c'est plutôt une bonne stratégie sur le papier. Le souci, c'est que ces deux plateformes doivent une bonne partie de leur succès à leur neutralité, et qu'un rachat par un fabricant d'appareils met forcément cette neutralité en danger. Les promesses d'ouverture sont là, mais on les surveillera de près.