Toutes les nouveautés de watchOS 27

Une Apple Watch plus endurante

Un suivi d’activité plus précis

Une connectivité renforcée

Une interface qui évolue

Tap

Wallet et Smart Stack gagnent en utilité

Localiser et les clés d’invité évoluent

Qu'en penser ?



Avec watchOS 27, Apple ne cherche pas à réinventer l’Apple Watch mais plutôt à perfectionner une formule déjà bien établie. Entre les optimisations d’autonomie, les améliorations du suivi d’activité, les évolutions de Smart Stack et les nombreux gains de performances, cette version apparaît avant tout comme une mise à jour de maturation destinée à rendre la montre plus efficace au quotidien. Un ensemble de petites évolutions qui, cumulées, pourraient améliorer sensiblement l’expérience des utilisateurs d’Apple Watch au fil de la journée.

Parmi les nouveautés les plus attendues figure l’amélioration de l’autonomie. Apple annonce. Si la firme n’a pas encore communiqué de chiffres précis concernant les gains d’autonomie, l’objectif étant de permettre à l’Apple Watch de tenir plus longtemps entre deux recharges.Cette optimisation s’accompagne également d’uneun élément qui pourrait contribuer à limiter certaines activations inutiles des capteurs et améliorer la gestion énergétique globale.watchOS 27 introduit un comptage des pas plus précis, grâce à des améliorations apportées aux algorithmes de détection des mouvements. Cette évolution devrait permettre de mieux distinguer les véritables déplacements des mouvements parasites, notamment lors d’activités du quotidien.La plateforme GymKit bénéficie elle aussi d’une évolution importante. Jusqu’à présent réservée à l’Apple Watch, elle devient désormais accessible à la fois depuis l’iPhone et la montre, facilitant l’intégration avec les équipements de sport compatibles.watchOS 27 améliore notamment la gestion du Wi-Fi, avec pour objectif des connexions plus rapides et plus fiables lorsque la montre est utilisée indépendamment de l’iPhone.Le système profite également d’un lancement plus rapide des extensions d’applications, ce qui devrait réduire les temps d’attente lors de certaines interactions et améliorer la réactivité générale de l’interface. La lecture multimédia a elle aussi été optimisée afin de démarrer plus rapidement lors de l’utilisation d’applications audio ou vidéo compatibles.Côté interface, Apple apporte plusieurs ajustements destinés à simplifier la navigation.Cette nouvelle organisation doit permettre d’adapter plus intelligemment l’affichage des applications en fonction de leur utilisation et du contexte., avec une organisation revue pour faciliter l’accès aux options les plus fréquemment utilisées.Apple introduit également un nouveau geste baptisé, qui viendra enrichir les interactions rapides avec la montre. La firme n’a pas encore détaillé tous les usages associés à cette nouvelle commande, mais elle semble s’inscrire dans la continuité des efforts d’Apple pour limiter les manipulations à l’écran.watchOS 27 permettra désormais de consulter directement le solde de certaines cartes depuis Wallet sur l’Apple Watch. Une évolution pratique pour les utilisateurs de cartes de transport ou de paiement compatibles.pourront également apparaître directement dans Smart Stack, le système de widgets intelligents introduit avec watchOS 10.Apple ajoute par ailleurs de nouvelles suggestions contextuelles dans Smart Stack, qui pourront mettre en avant des informations ou des raccourcis pertinents en fonction de l’heure, du lieu ou de l’activité de l’utilisateur.L’objectif est de simplifier l’accès à l’ensemble des appareils, objets et personnes suivis depuis un seul emplacement.La mise à jour introduit enfin la fonction Guest Key, qui permettra de partager plus facilement certaines clés numériques compatibles avec d’autres utilisateurs, renforçant ainsi l’intégration de l’Apple Watch dans l’écosystème Maison d’Apple.