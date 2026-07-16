L'Apple Watch avait ce défaut depuis des années, watchOS 27 règle enfin le problème (merci) !
Par June Cantillon - Publié le
Nous l'attendions depuis des années, et il aura fallu watchOS 27 pour que cela arrive enfin : l'Apple Watch sait désormais analyser la course ou le marche sur un tapis sans raconter n'importe quoi.
Petit rappel pour ceux qui n'ont jamais testé : sur tapis de course, la montre n'a pas de GPS pour l'aider. Elle doit deviner la distance et la cadence uniquement à partir de l'accéléromètre et du gyroscope au poignet. Résultat sous watchOS 26 et les versions précédentes : des écarts parfois hallucinants, une cadence qui part dans tous les sens dès qu'on change légèrement de foulée, et une distance qui n'a souvent aucun rapport avec ce qu'affiche le tapis lui-même. On avait fini par s'y habituer, un peu résignés, en se disant que c'était une limite physique du capteur.
Sauf que non. Avec watchOS 27, Apple a visiblement retravaillé en profondeur les algorithmes de détection de mouvement, et la différence saute aux yeux dès la première séance. J'ai fait le test en reprenant exactement le même protocole qu'avec watchOS 26 : même tapis, même vitesse, même foulée. Là où l'ancienne version affichait des distances sous-estimées de façon assez erratique selon l'allure, la nouvelle mouture colle beaucoup plus fidèlement à ce qu'indique la machine (et mes différents capteurs). La cadence, elle aussi, devient enfin exploitable : fini les données absurdes à la traine alors qu'on trottine tranquillement, les chiffres restent cohérents du début à la fin de la séance. Bonheur !
Ce n'est pas juste une histoire de confort pour les sportifs indoor. Pour qui s'entraîne sérieusement en intérieur l'hiver, ou tout simplement pour qui n'a pas envie de courir dehors sous la pluie, ou la chaleur plombante actuelle, avoir des données fiables change vraiment la donne pour suivre sa progression dans la durée. Et le fait que ces chiffres soient désormais mieux synchronisés entre l'app Forme et l'app Santé n'est pas non plus un détail : on évite enfin ces incohérences agaçantes où le nombre de pas ne correspondait pas d'un capteur (ou d'une machine) à l'autre.
Reste à voir si cette précision retrouvée tient la route sur la durée, mais mes premiers tests semblent vraiment concluants. Sur cette base , watchOS 27 corrige un point faible que les utilisateurs d'Apple Watch traînaient depuis des années. Et rien que pour ça, la mise à jour vaut le coup.
Un vilain défaut
Petit rappel pour ceux qui n'ont jamais testé : sur tapis de course, la montre n'a pas de GPS pour l'aider. Elle doit deviner la distance et la cadence uniquement à partir de l'accéléromètre et du gyroscope au poignet. Résultat sous watchOS 26 et les versions précédentes : des écarts parfois hallucinants, une cadence qui part dans tous les sens dès qu'on change légèrement de foulée, et une distance qui n'a souvent aucun rapport avec ce qu'affiche le tapis lui-même. On avait fini par s'y habituer, un peu résignés, en se disant que c'était une limite physique du capteur.
Sauf que non. Avec watchOS 27, Apple a visiblement retravaillé en profondeur les algorithmes de détection de mouvement, et la différence saute aux yeux dès la première séance. J'ai fait le test en reprenant exactement le même protocole qu'avec watchOS 26 : même tapis, même vitesse, même foulée. Là où l'ancienne version affichait des distances sous-estimées de façon assez erratique selon l'allure, la nouvelle mouture colle beaucoup plus fidèlement à ce qu'indique la machine (et mes différents capteurs). La cadence, elle aussi, devient enfin exploitable : fini les données absurdes à la traine alors qu'on trottine tranquillement, les chiffres restent cohérents du début à la fin de la séance. Bonheur !
watchOS 27 à la rescousse
Ce n'est pas juste une histoire de confort pour les sportifs indoor. Pour qui s'entraîne sérieusement en intérieur l'hiver, ou tout simplement pour qui n'a pas envie de courir dehors sous la pluie, ou la chaleur plombante actuelle, avoir des données fiables change vraiment la donne pour suivre sa progression dans la durée. Et le fait que ces chiffres soient désormais mieux synchronisés entre l'app Forme et l'app Santé n'est pas non plus un détail : on évite enfin ces incohérences agaçantes où le nombre de pas ne correspondait pas d'un capteur (ou d'une machine) à l'autre.
Reste à voir si cette précision retrouvée tient la route sur la durée, mais mes premiers tests semblent vraiment concluants. Sur cette base , watchOS 27 corrige un point faible que les utilisateurs d'Apple Watch traînaient depuis des années. Et rien que pour ça, la mise à jour vaut le coup.