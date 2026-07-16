L'Apple Watch avait ce défaut depuis des années, watchOS 27 règle enfin le problème (merci) !

Un vilain défaut

watchOS 27 à la rescousse

Pour info, la bêta publique de watchOS 27 est disponible

Petit rappel pour ceux qui n'ont jamais testé : sur tapis de course,. Résultat sous watchOS 26 et les versions précédentes : des écarts parfois hallucinants, une cadence qui part dans tous les sens dès qu'on change légèrement de foulée, et une distance qui n'a souvent aucun rapport avec ce qu'affiche le tapis lui-même. On avait fini par s'y habituer, un peu résignés, en se disant que c'était une limite physique du capteur.Sauf que non. Avec watchOS 27, Apple a visiblement retravaillé en profondeur les algorithmes de détection de mouvement, et. J'ai fait le test en reprenant exactement le même protocole qu'avec watchOS 26 : même tapis, même vitesse, même foulée. Là où l'ancienne version affichait des distances sous-estimées de façon assez erratique selon l'allure, la nouvelle mouture colle beaucoup plus fidèlement à ce qu'indique la machine (et mes différents capteurs). La cadence, elle aussi, devient enfin exploitable : fini les données absurdes à la traine alors qu'on trottine tranquillement, les chiffres restent cohérents du début à la fin de la séance. Bonheur !Ce n'est pas juste une histoire de confort pour les sportifs indoor. Pour qui s'entraîne sérieusement en intérieur l'hiver, ou tout simplement pour qui n'a pas envie de courir dehors sous la pluie, ou la chaleur plombante actuelle, avoir des données fiables change vraiment la donne pour suivre sa progression dans la durée. Et le fait que ces chiffres soient désormais mieux synchronisés entre l'app Forme et l'app Santé n'est pas non plus un détail :Reste à voir si cette précision retrouvée tient la route sur la durée, mais mes premiers tests semblent vraiment concluants. Sur cette base ,. Et rien que pour ça, la mise à jour vaut le coup.