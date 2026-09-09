Voilà l'Apple Watch Ultra 4 : plus près de votre cœur, découvrez toutes le nouveautés !
Par June Cantillon - Publié le
Comme à son habitude avec ces Keynote désormais enregistrées, Cupertino enchaîne les nouveautés à grande vitesse et dégaine les nouvelles Apple Watch Ultra 4. Voici toutes les annonces intéressantes pour ces nouveaux modèles haut de gamme.
Si vous attendiez un changement de design, passez votre chemin. Mais cela ne veut pas dire que cette Apple Watch Ultra 4 est dénuée de nouveautés intéressantes, et certaines sont d'ailleurs partagées avec les nouvelles Apple Watch Séries 12. Sans surprise, Cupertino s'est concentrée sur les améliorations autour du suivi de la santé, véritable moteur des ventes actuellement, mais également sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Reste à voir quels seront les bénéfices sur ce dernier point sur notre territoire, tant que l'Europe et Apple (et d'autres acteurs du marché) croiseront le fer.
Les Apple Watch Ultra 4 (et Apple Watch Series 12) bénéficient de nouveaux capteurs avec une surface de contact avec la peau qui a été augmentée. Apple indique ainsi que les données de fréquence cardiaque seront relevées bien plus fréquemment, dans les faits 60 fois plus souvent que sur la génération précédente. Cupertino annonce tout simplement le suivi de fréquence cardiaque le plus précis sur un appareil que l'on porte sur soi (bagues, montres, etc).
Les nouvelles Apple Watch seront capables de vous aider à récupérer après un effort et de vous donner l'état de santé général en fonction de la journée, de votre sommeil, des sports pratiqués et vous aurez un score quotidien. L'appareil sera également, comme certains concurrents ou applications tierces (essayez Bevel, ceci est un message subliminal) de vous indiquer si vos données de santé correspondent à votre âge. L'application Santé peut également enregistrer des vidéos pour évaluer plus précisément votre VO2 max, avec des mouvements présentés par un coach ainsi que des indications visuelles et vocales pour guider votre posture.
Avec la fonction Audio Intelligence, Apple interprète les sons de l'environnement de l'utilisateur afin d'aider les personnes mal-entendantes. Elle utilise les micros de l'Apple Watch pour signaler un appel, une sonnerie, un bébé qui crie, ou tout événement qu'elle sera capable de reconnaître. L'écoute de votre environnement ne s'arrête pas là, et avec la fonction Live Rewind, Siri (la version IA que nous n'aurons pas de suite) sera capable de prendre des notes générales lors d'une réunion et de génèrer un récapitulatif comprenant un résumé ainsi que des points clés. Il sera même possible de revenir 15 secondes en arrière pour afficher la transcription de ce qui vient d'être dit.
Nous trouverons donc au poignet ce que certaines Apps et autres appareils IA proposent, mais sans abonnement, logiciel ou appareil supplémentaire. Malheureusement, ces fonctions d'écoute s'appuient sur l'IA d'Apple, et ne devraient donc pas être disponibles chez nous dans un premier temps. Comme d'habitude, il faudra vérifier quelles fonctions sont réservées à ces nouvelles éditions, et lesquels seront disponibles sur les anciennes générations.
Si Apple renouvelle les puces en même temps que les nouvelles générations de montre, il s'agit souvent d'un simple renommage. Cette fois, la puce S11 semble réellement nouvelle, dérivée de l'A20, et propose des cœurs CPU, GPU et un Neural Engine qui devraient offrir de meilleures performances et une gestion de l'énergie optimisée.
L'Apple Watch Ultra 4 devrait également profiter d'une meilleure autonomie (50 heures selon la firme) et 18 heures avec le tracking GPS. l'Apple Watch Ultra 4 est disponible en prénommande ce soir avec un tarif inchangé débutant à 899 euros, avec de premières livraisons prévue pour le 18 septembre.
Apple Watch Ultra 4
Si vous attendiez un changement de design, passez votre chemin. Mais cela ne veut pas dire que cette Apple Watch Ultra 4 est dénuée de nouveautés intéressantes, et certaines sont d'ailleurs partagées avec les nouvelles Apple Watch Séries 12. Sans surprise, Cupertino s'est concentrée sur les améliorations autour du suivi de la santé, véritable moteur des ventes actuellement, mais également sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Reste à voir quels seront les bénéfices sur ce dernier point sur notre territoire, tant que l'Europe et Apple (et d'autres acteurs du marché) croiseront le fer.
Un suivi cardiaque nettement amélioré
Les Apple Watch Ultra 4 (et Apple Watch Series 12) bénéficient de nouveaux capteurs avec une surface de contact avec la peau qui a été augmentée. Apple indique ainsi que les données de fréquence cardiaque seront relevées bien plus fréquemment, dans les faits 60 fois plus souvent que sur la génération précédente. Cupertino annonce tout simplement le suivi de fréquence cardiaque le plus précis sur un appareil que l'on porte sur soi (bagues, montres, etc).
Les nouvelles Apple Watch seront capables de vous aider à récupérer après un effort et de vous donner l'état de santé général en fonction de la journée, de votre sommeil, des sports pratiqués et vous aurez un score quotidien. L'appareil sera également, comme certains concurrents ou applications tierces (essayez Bevel, ceci est un message subliminal) de vous indiquer si vos données de santé correspondent à votre âge. L'application Santé peut également enregistrer des vidéos pour évaluer plus précisément votre VO2 max, avec des mouvements présentés par un coach ainsi que des indications visuelles et vocales pour guider votre posture.
Audio Intelligence
Avec la fonction Audio Intelligence, Apple interprète les sons de l'environnement de l'utilisateur afin d'aider les personnes mal-entendantes. Elle utilise les micros de l'Apple Watch pour signaler un appel, une sonnerie, un bébé qui crie, ou tout événement qu'elle sera capable de reconnaître. L'écoute de votre environnement ne s'arrête pas là, et avec la fonction Live Rewind, Siri (la version IA que nous n'aurons pas de suite) sera capable de prendre des notes générales lors d'une réunion et de génèrer un récapitulatif comprenant un résumé ainsi que des points clés. Il sera même possible de revenir 15 secondes en arrière pour afficher la transcription de ce qui vient d'être dit.
Nous trouverons donc au poignet ce que certaines Apps et autres appareils IA proposent, mais sans abonnement, logiciel ou appareil supplémentaire. Malheureusement, ces fonctions d'écoute s'appuient sur l'IA d'Apple, et ne devraient donc pas être disponibles chez nous dans un premier temps. Comme d'habitude, il faudra vérifier quelles fonctions sont réservées à ces nouvelles éditions, et lesquels seront disponibles sur les anciennes générations.
Puce S11, autonomie, prix
Si Apple renouvelle les puces en même temps que les nouvelles générations de montre, il s'agit souvent d'un simple renommage. Cette fois, la puce S11 semble réellement nouvelle, dérivée de l'A20, et propose des cœurs CPU, GPU et un Neural Engine qui devraient offrir de meilleures performances et une gestion de l'énergie optimisée.
L'Apple Watch Ultra 4 devrait également profiter d'une meilleure autonomie (50 heures selon la firme) et 18 heures avec le tracking GPS. l'Apple Watch Ultra 4 est disponible en prénommande ce soir avec un tarif inchangé débutant à 899 euros, avec de premières livraisons prévue pour le 18 septembre.