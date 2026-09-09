Apple Watch Ultra 4

Un suivi cardiaque nettement amélioré

Audio Intelligence

Puce S11, autonomie, prix

Si vous attendiez un changement de design, passez votre chemin. Mais cela ne veut pas dire que cette Apple Watch Ultra 4 est dénuée de nouveautés intéressantes, et certaines sont d'ailleurs partagées avec les nouvelles Apple Watch Séries 12. Sans surprise,, véritable moteur des ventes actuellement, mais également sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Reste à voir quels seront les bénéfices sur ce dernier point sur notre territoire, tant que l'Europe et Apple (et d'autres acteurs du marché) croiseront le fer.Les Apple Watch Ultra 4 (et Apple Watch Series 12) bénéficient. Apple indique ainsi que les données de fréquence cardiaque seront relevées bien plus fréquemment, dans les faits 60 fois plus souvent que sur la génération précédente. Cupertino annonce tout simplement(bagues, montres, etc).Les nouvelles Apple Watch seront capables de vet vous aurez un score quotidien. L'appareil sera également, comme certains concurrents ou applications tierces (essayez Bevel, ceci est un message subliminal) de vous indiquer. L'application Santé peut également enregistrer des vidéos pour évaluer plus précisément votre VO2 max, avec des mouvements présentés par un coach ainsi que des indications visuelles et vocales pour guider votre posture.Avec la fonction Audio Intelligence, Apple interprète les sons de l'environnement de l'utilisateur afin d'aider les personnes mal-entendantes. Elle. L'écoute de votre environnement ne s'arrête pas là, et avec la fonction Live Rewind, Siri (la version IA que nous n'aurons pas de suite) sera capable de. Il sera même possible de revenir 15 secondes en arrière pour afficher la transcription de ce qui vient d'être dit.Nous trouverons donc au poignet ce que certaines Apps et autres appareils IA proposent, mais sans abonnement, logiciel ou appareil supplémentaire. Malheureusement,Comme d'habitude, il faudra vérifier quelles fonctions sont réservées à ces nouvelles éditions, et lesquels seront disponibles sur les anciennes générations.Si Apple renouvelle les puces en même temps que les nouvelles générations de montre, il s'agit souvent d'un simple renommage. Cette fois, lL'Apple Watch Ultra 4 devrait également(50 heures selon la firme) et 18 heures avec le tracking GPS. l'Apple Watch Ultra 4 est disponible en prénommande ce soir avec un tarif inchangé débutant à 899 euros, avec de premières livraisons prévue pour le 18 septembre.