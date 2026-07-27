Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : pas de grosses nouveautés cette année ?

PAS DE NOUVEAU DESIGN EN VUE

QUELQUES MODIFICATIONS INTERNES

LES VRAIES NOUVEAUTÉS DEVRONT ATTENDRE

Qu’en penser ?



Si ces informations se confirment, l’Apple Watch Series 12 devrait surtout constituer une évolution de routine. Une puce plus rapide et quelques améliorations logicielles peuvent suffire à séduire les nouveaux acheteurs, mais les possesseurs d’une Apple Watch récente auront sans doute peu de raisons de changer de modèle. Les véritables innovations, notamment autour des capteurs de santé, semblent désormais repoussées à une prochaine génération.

D’après. Les deux modèles conserveraient unedes actuelles Series 11 et Ultra 3 (qui elles-même étaient assez semblables à la génération précédentes).Cela réduit fortement les chances de voir apparaître certaines rumeurs évoquées ces derniers mois. Parmi elles figurait notamment l’arrivée d’unà la montre, une évolution que le journaliste ne semble plus considérer comme. Apple devrait intégrer une nouvelle génération de processeur (une S11 ?) afin d’offrir les premiers gains de performances depuis plusieurs années. Les Series 11 et Ultra 3 utilisent en effet toujours une, introduit avec les générations précédentes.Des améliorations sont également attendues du côté du suivi de la santé et des activités sportives, sans que de nouvelles fonctionnalités précises n’aient encore été évoquées.Autre précision dans sa newsletter :Le modèle d’entrée de gamme ne bénéficierait donc pas d’un renouvellement en 2027, Apple concentrant ses efforts sur ses modèles premium.Enfin, les évolutions les plus importantes sont toujours en développement, mais elles ne devraient. À plus long terme, Apple poursuit également ses travaux sur une fonction de mesure de lasans prélèvement, un projet évoqué depuis plusieurs années. L’objectif serait désormais une commercialisation d’ici 2030, si les défis techniques peuvent être surmontés.