Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : pas de grosses nouveautés cette année ?
Par Laurence - Publié le
Les prochaines Apple Watch devraient miser sur la continuité. Selon Mark Gurman, s'il y a bien des Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 prévues cette années, ces dernières bénéficieront principalement d’améliorations internes plutôt que d’un véritable changement de génération. Les évolutions les plus importantes seraient encore à plusieurs années. Une nouvelle qui risque de décevoir ceux qui espéraient un renouvellement en profondeur de la montre connectée d’Apple.
D’après Bloomberg, ni l’Apple Watch Series 12 ni l’Apple Watch Ultra 4 ne devraient adopter un nouveau design. Les deux modèles conserveraient une apparence très proche des actuelles Series 11 et Ultra 3 (qui elles-même étaient assez semblables à la génération précédentes).
Cela réduit fortement les chances de voir apparaître certaines rumeurs évoquées ces derniers mois. Parmi elles figurait notamment l’arrivée d’un capteur Touch ID intégré à la montre, une évolution que le journaliste ne semble plus considérer comme crédible.
Les principales nouveautés seraient donc internes. Apple devrait intégrer une nouvelle génération de processeur (une S11 ?) afin d’offrir les premiers gains de performances depuis plusieurs années. Les Series 11 et Ultra 3 utilisent en effet toujours une puce dérivée du S10, introduit avec les générations précédentes.
Des améliorations sont également attendues du côté du suivi de la santé et des activités sportives, sans que de nouvelles fonctionnalités précises n’aient encore été évoquées.
Autre précision dans sa newsletter : aucune Apple Watch SE ne serait prévue cette année. Le modèle d’entrée de gamme ne bénéficierait donc pas d’un renouvellement en 2027, Apple concentrant ses efforts sur ses modèles premium.
Enfin, les évolutions les plus importantes sont toujours en développement, mais elles ne devraient pas arriver avant un ou deux ans. À plus long terme, Apple poursuit également ses travaux sur une fonction de mesure de la glycémie sans prélèvement, un projet évoqué depuis plusieurs années. L’objectif serait désormais une commercialisation d’ici 2030, si les défis techniques peuvent être surmontés.
Si ces informations se confirment, l’Apple Watch Series 12 devrait surtout constituer une évolution de routine. Une puce plus rapide et quelques améliorations logicielles peuvent suffire à séduire les nouveaux acheteurs, mais les possesseurs d’une Apple Watch récente auront sans doute peu de raisons de changer de modèle. Les véritables innovations, notamment autour des capteurs de santé, semblent désormais repoussées à une prochaine génération.
PAS DE NOUVEAU DESIGN EN VUE
D’après Bloomberg, ni l’Apple Watch Series 12 ni l’Apple Watch Ultra 4 ne devraient adopter un nouveau design. Les deux modèles conserveraient une apparence très proche des actuelles Series 11 et Ultra 3 (qui elles-même étaient assez semblables à la génération précédentes).
Cela réduit fortement les chances de voir apparaître certaines rumeurs évoquées ces derniers mois. Parmi elles figurait notamment l’arrivée d’un capteur Touch ID intégré à la montre, une évolution que le journaliste ne semble plus considérer comme crédible.
QUELQUES MODIFICATIONS INTERNES
Les principales nouveautés seraient donc internes. Apple devrait intégrer une nouvelle génération de processeur (une S11 ?) afin d’offrir les premiers gains de performances depuis plusieurs années. Les Series 11 et Ultra 3 utilisent en effet toujours une puce dérivée du S10, introduit avec les générations précédentes.
Des améliorations sont également attendues du côté du suivi de la santé et des activités sportives, sans que de nouvelles fonctionnalités précises n’aient encore été évoquées.
LES VRAIES NOUVEAUTÉS DEVRONT ATTENDRE
Autre précision dans sa newsletter : aucune Apple Watch SE ne serait prévue cette année. Le modèle d’entrée de gamme ne bénéficierait donc pas d’un renouvellement en 2027, Apple concentrant ses efforts sur ses modèles premium.
Enfin, les évolutions les plus importantes sont toujours en développement, mais elles ne devraient pas arriver avant un ou deux ans. À plus long terme, Apple poursuit également ses travaux sur une fonction de mesure de la glycémie sans prélèvement, un projet évoqué depuis plusieurs années. L’objectif serait désormais une commercialisation d’ici 2030, si les défis techniques peuvent être surmontés.
Qu’en penser ?
Si ces informations se confirment, l’Apple Watch Series 12 devrait surtout constituer une évolution de routine. Une puce plus rapide et quelques améliorations logicielles peuvent suffire à séduire les nouveaux acheteurs, mais les possesseurs d’une Apple Watch récente auront sans doute peu de raisons de changer de modèle. Les véritables innovations, notamment autour des capteurs de santé, semblent désormais repoussées à une prochaine génération.