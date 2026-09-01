Apple Watch Series 12 : Apple préparerait ces deux nouveautés pour mieux suivre votre santé

UN SUIVI CARDIAQUE EN CONTINU

APPLE VEUT S’INSPIRER DE WHOOP ET OURA

LE RETOUR DE L’APPLE WATCH EN CÉRAMIQUE ?

UN VRAI NOUVEAU DESIGN POUR 2027 ?

QU’EN PENSER ?



Le suivi cardiaque continu serait intéressant, mais la véritable évolution pourrait finalement se trouver dans le logiciel. L’Apple Watch sait déjà mesurer une quantité impressionnante de données ; elle est parfois moins efficace lorsqu’il s’agit d’expliquer simplement ce qu’elles signifient. En mettant l’accent sur la récupération, le sommeil et le bien-être global, Apple pourrait combler l’une des principales différences qui subsistent avec les appareils spécifiquement dédiés au suivi de la forme.

. La fréquence cardiaque n’est notamment pas enregistrée en permanence : en dehors des entraînements, les mesures sont réalisées périodiquement.Cela pourrait changer avec les prochaines générations. Selon Mark Gurman, Apple teste actuellement, et plus seulement pendant les séances de sport ou à intervalles réguliers.L’intérêt est assez évident. En multipliant les mesures, l’Apple Watch disposerait d’unpour suivre les variations de fréquence cardiaque et, surtout, alimenter les différentes analyses proposées par ses fonctions de santé et de forme. Cette nouveauté serait envisagée pour l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4.Mais collecter davantage de données ne sert pas à grand-chose si elles restent difficiles à interpréter. Et c’est justement sur ce point que Cupertino voudrait également progresser., avec davantage d’indicateurs liés au bien-être et surtout une présentation permettant de mieux comprendre ce que signifient réellement les différentes mesures.Selon Mark Gurman,, deux acteurs qui ont beaucoup misé sur l’interprétation des données plutôt que sur leur simple affichage. L’idée serait donc de. C’est probablement l’évolution la plus intéressante. L’Apple Watch collecte déjà énormément d’informations ; son principal défi est désormais de les transformer en conseils et indicateurs réellement compréhensibles au quotidien.Apple travaille depuis plusieurs années sur Project Mulberry, une importante évolution de l'app Santé qui devait initialement arriver avec iOS 26.4 avant d'être repoussée.: Apple a déjà profité de ses keynotes de septembre pour dévoiler des fonctions de santé, comme le mode économie d'énergie de watchOS 9, la détection de l'apnée du sommeil avec watchOS 11 ou les notifications d'hypertension de watchOS 26. Le lancement des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 pourrait donc constituer le, même si certaines ne nécessitent pas les nouvelles montres.Dans sa version actuelle, Mulberry aurait toutefois été revu à la baisse.. Deux nouveautés resteraient au cœur du projet :, capable d'analyser les données de l'utilisateur pour lui fournir des conseils personnalisés, etÀ cela s'ajouterait justement cette nouvelle interface destinée à rendre les nombreuses données collectées par l'Apple Watch beaucoup plus faciles à comprendre. Une présentation en septembre paraît donc crédible, quitte à attendre octobre pour en profiter réellement.Apple travaillerait également sur une évolution beaucoup plus esthétique. Depuis quelques jours, il est question de sortir une Apple Watch Series 12 en céramique, avec deux finitions.La première serait ledéjà utilisé sur d’anciennes Apple Watch Edition. La seconde adopterait en revanche, qui serait totalement nouvelle pour ce matériau. La fIrme préparerait parallèlement de nombreux(plus fun ?) et de nouvelles associations de bracelets pour accompagner cette génération.Pour une transformation plus importante de l’Apple Watch, il faudra probablement patienter., avec l’objectif de la commercialiser dès l’année prochaine avec la Series 13. Le projet pourrait toutefois prendre du retard et être repoussé à l’Apple Watch Series 14.Après plusieurs générations conservant une silhouette immédiatement reconnaissable avec son boîtier rectangulaire aux angles très arrondis,. Mark Gurman ne donne cependant aucun détail sur la forme envisagée, et rien n’indique pour le moment qu’Apple abandonnera son design historique.