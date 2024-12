Europe : la nouvelle commissaire au numérique s'acharnera-t-elle sur Elon Musk ?

Henna Virkkunen

Un traitement impartial des plateformes

X et Elon Musk

Ce n’est pas personnel. Il s’agit des plateformes en ligne, et elles seront traitées sur un pied d’égalité parce que tout le monde doit suivre nos règles

enfin surtout X et Elon Musk

L'après Thierry Breton

bon voyage

Henna Virkkunen a déclaré auque s, précise-t-elleCette déclaration faitentre l’UE et certaines entreprises technologiques,, à propos de leur conformité au règlement sur les services numériques (DSA), qui impose des exigences strictes en matière de modération de contenu et de transparence.Parmi les incidents marquants, on notera l'affaire du badge bleu payant, un rappel à l’ordre sur la modération au mois d'août, (sur les obligations de modération pour éviter la propagation de contenus nuisibles, juste avant le passage controversé de Donald Trump sur X).Sans compter les nombreuses réactions et piques en tout genre entre les deux hommes ! Elon Musk -toujours avec sarcasme- a même ironisé sur le départ de Thierry Breton en septembre, qu’il avait saluéBien sûr il faudra aussi attendre les résultats de l'enquête de la Commission également sur la manière dont X gère les contenus trompeurs et les manipulations.En parallèle,, suspectée de jouer un rôle dans une éventuelle ingérence russe dans les élections roumaines, montrant que la surveillance ne se limite pas à X. Mais elle s'intéresse toujours de près à Meta ou encore à Apple (qui compte de nombreuses investigations en cours, notamment en matière de DMA ou de RGPD).