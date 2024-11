Que pensez-vous de ce sac à dos Starlink à 199 dollars ?

Un sac à dos collector

Mini itinérant

Mais n'est-ce pas un peu cher, même pour un ministre ?

Starlink by Elon Musk !

Notre Test sur Starlink

Désormais il est possible de souscrire à un kit Starlink mini à 359 euros (contre 599 dollars aux Etats-Unis), mais également souscrire à un abonnement mensuel de 59 euros (“Mobile régional”) ou de 40 euros (“Mini itinérante” 50 Go) en fonction de son utilisation. Par comparaison, l’abonnement Starlink dans l’Hexagone commence à partir de 40 € par mois (avec un kit antenne à 349 €). La version itinérante (avec une antenne motorisée à 249 €) est quant à elle accessible à partir de 59 € par mois.





AinsiConçu pour faciliter le déplacement de l’antenne, ce sac à dos a été spécifiquement pensé pour contenir tous les composants nécessaires au kit, notamment le routeur Gen 3, l’alimentation, et un câble de 5 mètres. Mais il y a encore de la place et vous pouvez même rajouter vEn comparaison avec l’ancien étui de voyage Starlink, le nouveau sac est plus fin et compact,. La coque extérieure est robuste et protège l’équipement des intempéries, un avantage pour les utilisateurs du planpar exemple qui utilisent leur connexion satellite lors de déplacements, comme des voyages en camping.Cependant, ce tarif reste inférieur à celui du premier étui de voyage Starlink, initialement vendu à 250 dollars avant une réduction à 175 dollars.