un classement qui bouge enfin

1.Apple: 92.1

2.Nvidia: 90.1

3.Microsoft: 88.8

4.Intel: 78.5

5.Mastercard: 75.7

6.Johnson & Johnson: 75.5

7.Procter & Gamble: 75.2

8.Alphabet: 74.2

9.Adobe: 73.9

10.Philip Morris International: 73.8

Pourquoi Apple est numéro un du management ?

Le classement du Drucker Institute évalue les entreprises sur cinq dimensions clés :

1. Satisfaction des clients

2. Innovation

3. Responsabilité sociale

4. Gestion des employés

5. Solidité financière

sa capacité à innover en continu

Cette distinction met fin à quatre années consécutives de malédiction -enfin, de la période où Microsoft occupait la première place.Une brèche dans laquelle s’engouffre Nvidia, qui grimpe à latémoignant de sa forte croissance et de son leadership dans les secteurs de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs.Force est de constater qu', notamment grâce àavec des produits comme l’iPhone 15, le Vision Pro, et ses puces Apple Silicon. Tout en maintenant une santé financière robuste et en développant des programmes de durabilité ambitieux.dans la révolution de l’intelligence artificielle et de l’informatique avancée. Ses puces sont devenues essentielles pour les technologies d’IA générative, stimulant considérablement sa valeur boursière et ses performances globales.Bien que Microsoft reste un acteur majeur du secteur technologique, sa baisse au classement pourrait s’expliquer par des, notamment la concurrence accrue dans le cloud computing et l’intelligence artificielle.où l’innovation, la gestion des talents et la durabilité sont devenus essentiels pour rester au sommet.