Nvidia double son chiffre d'affaires au 3e trimestre (merci l'IA) !

Des résultats financiers impressionnants

Domination dans le secteur des GPU et de l’IA générative

l’ère de l’IA bat son plein et entraîne un mouvement mondial vers les produits de Nvidia. La demande est incroyable pour le Hopper et l’attente du Blackwell, dont la production est en rythme de croisière. L’IA transforme toutes les industries, les sociétés et les pays

puce la plus puissante du monde

Réaction des marchés

Nvidia enregistre, soit des chiffres bien au-delà des attentes des analystes, qui prévoyaient 17,4 milliards selon FactSet. Et, pour le dernier trimestre de l’année comptable, elle, poursuivant une dynamique de croissance exceptionnelle.Ces résultats étaient très attendus par Wall Street, car le groupe californien est considéré comme le, car il demeure le principal fournisseur de puces graphiques, essentielles pour le développement de l’IA générative.Pour Jensen Huang, le fondateur et CEO de NVIDIA,. Il a également souligné que l’IA transforme profondément toutes les industries, sociétés et nations, témoignant de l’influence croissante de cette technologie dans l’économie mondiale.Pour rappel, le, comprenant le H100, qui est produit le plus demandé demandé dans l’ensemble du secteur. Il est le vrai vecteur de croissance du groupe, car il coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars par unité. Le Blackwell est le successeur annoncé du H100, présenté comme la, qui devrait arriver sur le marché prochainement.Malgré ces résultats impressionnants,. Cette réaction pourrait être liée à des attentes particulièrement élevées du marché, ou à des prises de bénéfices après une période de forte hausse du titre.Ces chiffres confirment leet sa capacité à dépasser les attentes du marché. Toutefois, la prudence des investisseurs montre que même les performances spectaculaires peuvent être insuffisantes face aux anticipations élevées de, et certains craignent unLes entreprises semblent toucher, en raison des coûts élevés et de la rareté des nouvelles sources de données de haute qualité. Certains murmurent d'ailleurs qu'Apple pourrai profiter de la situation avec le lancement tardif de ses fonctions d'Apple Intelligence.