La puce quantique de Google pourrait-elle résoudre tous les problèmes du monde ?

Un bond vers l’informatique quantique pratique

Un enjeu technologique et géopolitique

Contrairement aux ordinateurs classiques qui fonctionnent de manière binaire (1 ou 0), les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, capables d’être à la fois 1 et 0. Cela leur permet d’explorer simultanément une multitude de solutions possibles, ouvrant la voie à des progrès danscomme, la découverte de nouveaux médicaments, l’énergie de fusion sûre, la conception de batteries avancées ou encore -et non des moindres- la lutte contre le changement climatiqueL’un des obstacles majeurs de l’informatique quantique est laOr Willow aurait montré une capacité à réduire ces erreurs de manière exponentielle,. Pour Julian Kelly, directeur du matériel quantique chez Google, cela représente un jalon essentiel vers un ordinateur quantique véritablement fonctionnel.Forcément, Sundar Pichai, CEO de Google, a salué Willow comme une. L’informatique quantique est un domaine hautement stratégique, avec des investissements massifs de la part des États-Unis, de la Chine et d’acteurs privés. Ces derniers se monteraient à environ 20 milliards de dollars dans le monde au cours des cinq dernières années., et les États-Unis ont d’ailleurs imposé des restrictions sur l’exportation de cette technologie -craignant des piratages ou des atteintes à la sûreté nationale. Bien qu’un ordinateur quantique pleinement opérationnel reste encore éloigné, Willow marque une étape significative dans la concrétisation de cette vision, faisantles dernières difficultés.