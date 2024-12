Duolingo veut vous apprendre le Coréen avec Squid Game

Une chouette en rose

L'objectif de cette nouvelle offre est d'aider les apprenants à se connecter plus étroitement à la série

Squid Game

En préparation de la deuxième saison de, l'une des séries les plus populaires de Netflix,, et ce, avant la deadline du 26 décembre. De plus, les utilisateurs de TikTok pourront aussi bénéficier d'un filtre exclusif inspiré du jeuEn pratique,à l'application Duolingo, y compris le, la friandise sucrée présentée dans le troisième épisode de la première saison. Il y aura également des leçons qui enseigneront aux téléspectateurs certaines phrases, telles queou encore. Comme ça vous pourrez survivre si jamais vous vous faites happer dans un jeu de psychopathes., précise Manu Orssaud, directeur du marketing de Duolingo. Selon lui, l'entreprise a connu un bond de 40 % des apprenants coréens grâce à. Depuis sa sortie en 2021, la série a acquis une base de fans massive, comptant actuellement 330 millions de téléspectateurs et 2,8 milliards d'heures de visionnées.