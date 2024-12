Squid Game : une machine à cash qui épuise son créateur

Un succès qui pèse lourd sur son créateur

Alors que Squid Game s’apprête à dévoiler sa saison 2 , son créateur Hwang Dong-hyuk exprime un sentiment quelque peu contrasté. Malgré l’ampleur du succès mondial, il confie son épuisement face à ce projet tentaculaire., avoue-t-il, allant jusqu’à dire qu’il est. Après avoir perdu plusieurs dents à cause du stress pendant la production de la première saison, Hwang a quand même accepté de continuer sous la pression du succès., qui aspire désormais à une pause loin des plateaux de tournage.Face à cette fatigue, Netflix ne relâche pas ses efforts pour maintenir l’intérêt des spectateurs.en participant à des épreuves emblématiques de la série. En parallèle, la plateforme multiplie les produits dérivés et collaborations, de vêtements en partenariat avec Puma à des jouets Mattel en passant par un jeu vidéo gratuit, Squid Game: Unleashed, que nous évoquions ici . Ces initiatives cherchent à maximiser les revenus tout en entretenant l’excitation autour de la sortie de la saison 2, prévue pour le 26 décembre 2024.Avec 2,8 milliards d’heures visionnées pour la première saison, Squid Game est un atout majeur pour Netflix.dans un paysage télévisuel très compétitif. Netflix a donc misé sur des événements spectaculaires, comme une partie géante deà Paris ou une course à Los Angeles, pour rappeler aux spectateurs l’arrivée imminente de la série.La saison 2 ne fait pas l’unanimité avant même sa diffusion.. Hwang a expliqué cette décision par l’absence d’acteurs transgenres disponibles en Corée du Sud, où la communauté LGBTQ+ est très marginalisée.