Freebox Delta : Xavier Niel concède avoir fait une grosse erreur

Une vision ambitieuse… mais trop coûteuse

« On s’est un peu embourgeoisé »

On s’embourgeoise. On pense que tout le monde peut payer 500 euros. Mais la réalité, c’est que beaucoup galèrent pour quelques euros.

Retour aux fondamentaux

En 2018, Free mise gros sur la Freebox Delta. Entre une connexion ultra-rapide (8 Gbit/s), des services inclus comme Netflix et Amazon Prime, un système domotique intégré, et surtout le Player Devialet, l’offre veut incarner le summum de la technologie.Mais pour en profiter, il faut débourser 480 €, en plus de l’abonnement à 49,99 €/mois. Plusieurs options de paiement sont proposées, mais la note reste salée, et ça coince.Cette stratégie, clairement axée premium, tranche avec l’ADN de Free, connu pour ses offres accessibles.Xavier Niel ne mâche pas ses mots :En visant trop haut, l’opérateur s’est éloigné de son objectif principal : démocratiser l’accès à la technologie.Face à cet accueil plus que mitigé, Free ajuste rapidement le tir. En 2020, la version Delta Pop débarque avec un Player Pop plus simple et abordable.Le Player Devialet, lui, connaît une tentative de relance en location (6,99 euros, puis 9,99 euros par mois), mais sans succès. En 2024, Free retire définitivement la Freebox Delta de son catalogue, remplacée par la Freebox Ultra , plus en phase avec le marché.Et avouons-le, entendre un dirigeant comme Xavier Niel reconnaître ses erreurs, ça n’est pas déplaisant, surtout dans un pays comme la France où on a encore du mal à admettre nos erreurs. Comme quoi tout le monde peut se tromper.