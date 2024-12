WhatsApp : des améliorations pour les appels audio et vidéo (parfaits pour les vœux de fin d'année)

Appels sélectifs dans les groupes

Effets interactifs

Améliorations de la qualité des appels

Accès et téléchargement

WhatsApp Messenger Whatsapp Inc. Télécharger

Les utilisateurs vont pouvoir, au lieu d’impliquer tous les membres (pratique pour un anniversaire surprise par exemple ou alors exclure une personne indésirable). Cela peut s'avérer pratique pour des situations telles que la planification de surprises ou la coordination discrète de cadeauxWhatsApp ajoute des, notamment : oreilles de chiot, micro karaoké, et un filtre sous-marin. Ces éléments visent à rendre les conversations vidéo plus ludiques et engageantes.Enfin, en prévision des voeux de fin d'année,, avec des outils simplifiés pour démarrer des appels via WhatsApp Desktop. Les appels vidéo bénéficieront également d’une résolution plus élevée, pour des interactions plus claires, que ce soit en individuel ou en groupe.WhatsApp nécessite désormais iOS 15.1 ou une version ultérieure,, comme l’iPhone 5s. La fonction de transcription des messages vocaux a été déployée récemment, facilitant la lecture des messages audio pour tous les utilisateurs.. Il faudra naturellement avoir la dernière version pour profiter de ces nouveautés. Avec ces ajouts, Meta continue de positionner WhatsApp comme une plateforme incontournable pour la communication en ligne, tout en répondant aux besoins variés de ses utilisateurs, notamment pendant les périodes de rassemblements festifs.