Quels seront les iPhone prochainement incompatibles avec WhatsApp ?

la seule solution ? Acheter un iPhone !

Quels sont les iPhone compatibles ?

À partir du 5 mai 2025, WhatsApp ne sera plus compatible avec les modèles iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Les utilisateurs de ces appareils ne pourront pas accéder au service après la date spécifiée, à moins qu'ils ne mettent à niveau leur iPhone.Les utilisateurs qui ont l'intention de mettre à niveau peuvent sauvegarder leurs chats WhatsApp sur iCloud etsur un appareil plus récent et pris en charge en utilisant la fonction de transfert de chat de la messagerie.Pour cela,. Les instructions sur la façon de le faire sont décrites de manière assez claire, sur le site web de l'application via le centre d'aide Depuis le 24 octobre 2022, WhatsApp a déjà arrêté de prendre en charge iOS 10 et iOS 11, exigeant que tous les utilisateurs exécutent au moins iOS 12. Depuis le 1er janvier 2023, l'application n'était plus compatible avec quarante-neuf modèles de smartphone sortis il y a plus de dix ans -notamment l'iPhone 5 et 5c.(voir la liste complète des appareils compatible dans la liste ci-dessous) -la messagerie prévoyant d'ailleurs une assistance dédiée à ces modèles anciens. Elle y rappelle quelques règles pratiques en matière de changements d'iPhone, notamment au regard de la sauvegarde des chats WhatsApp Messenger sur iCloud ou de la restauration de son historique sur un appareil plus récent et compatible.